Гречка и лавровый лист: Даша Квиткова из Холостяк-9 поделилась действенными методами быстрого похудения

Участница Холостяк-9 Даша Квиткова также столкнулась с актуальной сегодня необходимостью быстро подготовиться к сезону купальников. При этом “холостячка” не скрывает, что в последнее время немного поправилась, а именно - на 5 килограммов. Но у возлюбленной Никиты Добрынина уже готов план по похудения. Секретами питания Квиткова поделилась с подписчиками.

К примеру, первым делом Даша принялась избавляться от лишней соли в организме. Делает это участница популярного ТВ-шоу с помощью настойки из лаврового листа.

“При очищении лавровым листом нельзя переохлаждаться и следует соблюдать умеренную физическую нагрузку. Залейте 0,5 л воды 5 шт. лаврового листа и кипятите 20 минут. Полученный отвар следует пить по одному глотку 2-3 раза в день. Так как этот способ является довольно сильным методом очищения кишечника, то принимать этот отвар следует 3-5 дней”, - пишет на своей инстаграм-страничке Даша Квиткова.

По словам Даши, это безопасный метод! Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

На этом секреты похудения участницы Холостяк-9 не исчерпываются. Также по утрам она она завтракает гречкой, замоченной на кефире.

При этом Даша уточнила, что на обычную гречку у нее аллергия. Поэтом Квиткова взяла зеленую гречку.

“Гречнево-кефирная диета. Этот метод вывода солей из организма очень популярен в Финляндии. На ночь залейте 2 ст. л. смолотой гречки 1 стаканом кефира и наутро съешьте. Всего 5 дней такой диеты помогут существенно снизить солевые отложения, а также помогут похудеть”, - уточняет Квиткова.

Кроме того, Квиткова уточнила, что пока что отказалась от сладкого и соленого, а также от мучных продуктов.

Однако Даша призналась, что первый день на кефирно-гречневой диете дался ей непросто. Все же полученное “блюдо” оказалось не очень вкусным, но Даша не планирует сдаваться.

К слову, ранее певица Анна Седокова откровенно рассекретила свой лишний вес.