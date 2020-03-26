Гречка есть: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали о продуктовых запасах на карантине

Из-за вспышки коронавируса люди по всему миру бросились пополнять запасы еды и предметов первой необходимости. В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, артисты признались, как подготовились к изоляции на период карантина.

Супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян масштабных покупок не делали, но некоторые запасы имеют.

«У нас нет тонны гречки, но все же продуктов стало больше, чем до коронавируса. Есть несколько упаковок булгура, та же гречка есть – это прямо счастье, так как с ней какой-то переполох. Есть макароны – у нас их очень любят Нина и Ульяна. Есть, что поесть. А моющие средства, шампуни нам привозят домой», – рассказывают Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в эфире канала «Украина».

У ведущего «Ранку з Україною» Анатолия Анатолича холодильник не переполнен, но гречка также есть.

«Это же супер-деликатес, золотой запас, самое дорогое, что сейчас может быть. Также есть кофе, чай, хлебцы. Приходила теща – приготовила нам жареной картошки, она живет неподалеку. В морозильной камере есть немного мяса, вареники. Но супер-запасов мы не делали, – говорит Анатолий Анатолич и делится лайфхаком, когда ездит в супермаркет, чтобы снизить риск заражения. – Я езжу в магазин ночью – в 2 часа ночи там никого нет».

Его коллега Лилия Ребрик также заранее не скупается. Но некоторые запасы сделала:

«Конечно, что-то должно быть про запас, потому что у нас двое детей. Как минимум, это каши и мясо. Муж ездит в магазин в маске, соблюдая все правила гигиены и безопасности».

Звездный психолог Наталья Холоденко купила немного больше продуктов, чем обычно, но в разумных пределах. Также она старается питаться здоровой едой.

«Я купила чуть больше круп. Все они поместились в небольшой тумбочке, там много не хранится. «Нажимаем» на чечевицу, я ее очень люблю, в ней много белка. Купила больше для удобства, так как некоторые магазины не работают в тех условиях, как было раньше. Много не закупаю, потому что потом это все придется выбрасывать. Готовлю на аэрогриле, без жира. В период, когда есть какие-то вирусы, надо повышать иммунитет. А значит, более здорово питаться. Мы категорически отказались от сладкого и хлеба на дрожжах», – объясняет Наталья Холоденко в программе «Зірковий шлях».

В таком спорном вопросе – стоит ли носить маску – мнения экспертов разделились. Евгений Комаровский убежден, что маска не защищает от коронавируса, а вот пластический хирург Ростислав Валихновский пренебрегать ею не советует.

«Человек, прикасаясь к зараженной поверхности, может ненароком, бессознательно прикоснуться к своему лицу – слизистой оболочке конъюнктивы, носовой полости, рта – и сам себя заразить. Поэтому чтобы этого не произошло и как показывает опыт Китая, нужно одевать маску, защитные очки и специальные резиновые перчатки», – советует Ростислав Валихновский.