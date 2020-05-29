Говорит, что у детей будет новая мама: бывшая жена Остапчука о поведении экс-супруга

Фото: Елена Войченко с детьми (instagram.com/olenavoychenko)

Елена возмущена поведением и заявлениями бывшего мужа

Новые отношения шоумена Владимира Остапчука сейчас у всех на слуху - на днях он впервые официально представил свою возлюбленную, 33-летнюю нотариуса Кристину Горняк. Пара активно раздает интервью, в которых рассказывает об истории своего знакомства и зарождения чувств и делится планами на будущее. Более того, недавно влюбленные стали жить вместе и уже даже показали журналистам свою роскошную квартиру, где ведущий не забыл сделать и комнату для детей - 7-летней Эмилии и 2-летнего Эвана.

При этом ранее в интервью с Катей Осадчей Остапчук подтвердил, что подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы его бывшей жены и матери его двоих детей Елены Войченко. Женщина решила высказать свое мнение на эту тему в программе "Ранок з Україною". Войченко заявила, что Остапчук считает, что у его детей появится "новая лучшая мама", о чем говорит и самим детям.

"Возможности отказаться нет, так как это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина. Достаточно давно он говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы", — говорит Елена.

Фото: Елена Войченко с детьми (instagram.com/olenavoychenko)

Отметим, двое детей Войченко и Остапчука в настоящее время проживают с мамой. Бывшая жена телеведущего сообщила, что не имеет ничего против их общения с детьми, но при этом важно не травмировать их психику.

"Я уверена, что дети должны общаться с отцом. Вопрос лишь в том, каким образом это будет происходить. Нужно сделать все, чтобы не травмировать детей. Сейчас позиция, что у них появится новая лучшая мама — достаточно травматична. И я стараюсь объяснить ему, что таким образом это делать нельзя. Пока мне это не удается", — добавила она.

Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

Отметим, что Владимир Остапчук прожил в официальном браке с Еленой Войченко 12 лет.

Напомним, Владимир Остапчук и его новая девушка Кристина Горняк впервые показали свое роскошное жилье в Киеве.

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Автор: Марина Настевич