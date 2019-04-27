Готовимся к Пасхе: Маша Ефросинина похвасталась новой прической сыночка

В последнее время Маша Ефросинина стала все чаще показывать в сети своего сына Сашу - вероятно, стремясь запечатлеть и сохранить этапы его взросления, ведь дети так быстро растут. Ранее она показала милое видео с малышом, которому в этом году исполнится пять лет. Теперь же знаменитость рассказала, как она готовится к светлому празднику Пасхи - в честь этого она сводила сыночка в парикмахерскую.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала красочное фото с Сашей, который позирует уже с обновленной прической и довольно улыбается. Звездная мама запечатлена в укороченных серых штанах и синей толстовке, а на мальчике серые брюки и красная ветровка.

"Я в сборах к вечернему прямому эфиру #дивовижнілюди, Саня с новой прической! А вы как сегодня готовитесь к Пасхе?" - поинтересовалась Ефросинина у подписчиков.

Фото: Маша Ефросинина с сыном Сашей (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети рассказывают о своих планах и умиляются очаровательному Саше и его новой прическе.

"Такой светлый-улыбашка, чудо сынуля!!! Время остановись. Так они быстро растут эти детки. Счастья вам!!!"

"Мария, поздравляем с наступающим светлым праздником Вас и Ваших близких"

"А мы печем пасху, красим яйца, жарим колбасу"

"Попрыгайца)))"

"Классная у Сани прическа"

"Вы Классные)) А мы уехали к друзьям на фазенду!! Благословенной Вам Пасхи!"

"Добрий день, Машо! У Вас, така крутецька сумка! Світлого Вам, Христового воскресіння!"

Напомним, Маша Ефросинина растрогала самым нежным фото с сыном Сашей.

А до этого Ефросинина очаровала поклонником другим семейным снимком - со своей дочкой Наной и мужем Тимуром. Телеведущая решила поздравить девочку с днем дочери, который отмечали 25 апреля.