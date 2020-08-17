Готова с утра до ночи: Лилия Ребрик в платье с пикантным декольте удивила признанием

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик любит общаться с поклонниками и часто делится с ними полезной и интересной информацией и советами из разных сфер жизни. В новой публикации артистка восхитила эффектным образом в элегантном платье и сделала откровенное признание о деньгах.

На фото Лилия запечатлена в длинном атласном платье черного цвета с глубоким декольте и пикантным разрезом на бедре. Звезда позировала возле белого рояла, красиво присев на него. Стильный лук дополняет эффектная укладка и макияж с акцентом на губы.

Ребрик порассуждала на тему денег и рассказала, сколько ей их нужно для комфортной жизни. Ведущая также поделилась историей из своей жизни о том, как она заработала на свою первую квартиру.

Лилия Ребрик похвасталась точеной фигурой в облегающем атласном платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Гроші. Звідки ви берете гроші? Скільки заробляєте? І скільки грошей вам потрібно для щастя? В мене особисто визначеної суми немає, але в мене є життєвий принцип - я хочу багато працювати і багато заробляти. Я думаю, що кожен заробляє стільки грошей, скільки йому необхідно. Потреби зростають - доля робить так, що приходить більше грошей. Або навпаки: запроси зменшуються і заробітки знижуються.



Ось вам яскравий приклад з мого життя: на свою квартиру (ще коли я була зовсім юною) я взяла кредит. Зараз уявити не можу про що думала, коли брала таку шалену суму, а ще й виплачувати її потрібно було щомісяця цілих 20 років. Але, як-то кажуть, очі бояться, а руки роблять! Або «дає бог дітей, дає й на дітей». Та коли я усвідомила скільки грошей мені потрібно виплатити - я в азарті почала братися за будь-яку роботу. І за 5 років впоралася з кредитом! Та щойно це сталося - як у мене зменшився заробіток! І тоді я взяла ще один кредит) Я заробляла стільки, скільки мені було потрібно виплачувати. І безмежно цим пишалася. Кредити мене організовували і мотивували", - поведала Лилия.

Как отметила артистка, ей нравится хорошо зарабатывать - и при этом много работать, а не получать деньги просто так.



"Ще зі студентських років я маю цей залізний принцип: ще тоді вирішила, що хочу багато працювати і багато отримувати за свою роботу. Я ніколи не хотіла вийти заміж за багатого дядю. Не хотіла заробляти, нічого не роблячи або зірвати куш у лотерею чи якийсь великий виграш. Моя установка була - багато заробляти тільки через великий труд! Я і дотепер так живу - багато працюю, не боюся нічого: готова працювати від ранку до ночі. І справа тут зовсім не в позиції, як багато пишуть у коментарях, “попустіться, всіх грошей не заробити!” Ця позиція, ця історія не про це. Це - про образ життя. І я вдячна своїй професії, що постійно зайнята. І вдячна долі, що склалося так, як склалося!" - призналась Ребрик.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась рецептом необычного десерта - кремового меда, который обожает ее семья.

К слову, Лилия Ребрик перевоплотилась в "богиню томатов" и подняла актуальную тему любви к себе.