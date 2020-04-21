Готова была продать квартиру: Ирина Билык впервые рассказала о суррогатной матери сына

Ирина Билык, которая недавно отпраздновала 50-летний юбилей, последние несколько лет живет в гостевом браке с фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым. Мужчина живет и работает в Москве, поэтому видятся они не так часто. При этом пара воспитывает 4-летнего сына Табриза, который появился на свет с помощью суррогатной матери, так как самой Ирине врачи запретили рожать самостоятельно. В откровенном интервью изданию "Гордон" звезда впервые рассказала подробности такого решения - по ее словам, сначала она была против, однако очень хотела малыша.

Билык советует парам, которые не могут сами завести ребенка, никого не слушать и обращаться за помощью.

"У меня тоже были трудности. Из-за операции мне запретили самостоятельно рожать. Я сначала отказалась от суррогатного материнства, но настолько сильно хотела ребенка, что потом согласилась. Ничего такого в этом нет. У многих моих друзей так появились детки. И я даже советую тем, кто мечтает о детях, обращаться в клиники, чтобы им помогли. У каждого свои нюансы и вопросы, но профессионалы могут помочь людям.



Совсем недавно на концерте во время юбилейного тура ко мне подбежала молодая женщина. Она протянула мне цветы и что-то начала кричать. Я снимаю наушники и слышу: "Ирочка, спасибо вам большое. Вы с мужем – пример для меня, благодаря вам у меня появилась двойня". Она расплакалась и убежала, концерт продолжался, но я была немного ошарашена. Мне несколько раз говорили, что я спасала жизнь, что моя музыка не позволяла многим людям впасть в депрессию, но вдруг оказалось, что благодаря нашему с Асланом примеру у людей появилась – представляете? – двойня. То есть девочка увидела, что это все возможно", - поделилась певица.

Фото: Ирина Билык с мужем и сыном Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Однако при этом она подчеркнула, что нужно быть готовым к тому, что это очень дорого.

"Единственное – деньги. Нужно от многого отказаться. Те деньги, которые когда-то собрала, я потратила на то, чтобы выполнить все процедуры, купить все лекарства, делать уколы, которые мне говорили. И вот у меня появился сын. Это просто нереальный космос. Советую одиноким людям: ищите друг друга, соединяйтесь и будьте счастливыми", - говорит Ирина.



Что касается конкретной стоимости - это еще и зависит от количества попыток.

"Попытки разные бывают. Я знаю людей, у которых есть по 11–15 попыток – это кому кошелек позволяет. Если получится с первой попытки – наверное, да, тысяч 30 (долларов). А если их несколько, как было у меня, то это намного больше. Намного больше! Скажу откровенно: мне настолько хотелось иметь ребенка, что я даже готова была продать квартиру", - призналась артистка.

Исполнительница также прокомментировала случаи, которые часто показываются ы фильмах - когда суррогатная мать привязывается к ребенку, которого вынашивает, и потом не хочет его отдавать. По словам Билык, она о таком не слышала в реальной жизни да и юридически это невозможно.



"Мне кажется, наоборот, женщины хотят побыстрее оставить эту ситуацию, окунуться в свою реальную жизнь и заниматься своими делами. Я никогда не слышала историй, что кто-то хочет оставить детей себе. Сразу подписывается документ, что эти люди отказываются от этих деток. Но это же не их дети. И клетки, и кровь вообще других людей, поэтому с юридической стороны все законно и безопасно для родителей, которые ждут ребенка", - отметила знаменитость.

Фото: Ирина Билык с сыном Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)

Она добавила, что суррогатная мать Табриза не жила у нее, когда была беременна им.



Отношения с сыном у нее прекрасные и он растет очень активным и способным мальчиком.

"Сегодня у нас был инцидент. Мы не успеваем понять, как у него все так быстро получается. Наверное, Табриз – представитель нового поколения, которое будут править миром. Он сегодня взял отвертку. И чтобы всем было понятно, он любит раскручивать машинки, разные приборы. Мы даже разрешили раскрутить кровать. Все, что можно было раскрутить, он раскрутил. Но сегодня Табриз прибежал и в ужасе говорит: "Мама, смотри, я открутил батарею!" Я говорю: "Что-что-что?!" Подбегаю и вижу, что из батареи льется на пол вода. Мы с мамой полотенцами это убирали. Если бы, например, меня не было дома, мама где-то вышла, а в это время малыш что-то раскрутил, думаю, был бы потоп и мне пришлось бы вспоминать этот карантин еще очень-очень долго или вообще перестраивать свой дом. Конечно, он очень шустрый. Но мне нравится, что он такой классный чувак", - с любовью рассказала Ирина.

Напомним, Ирина Билык неожиданно высказалась о ревности своего супруга Аслана Ахмадова.