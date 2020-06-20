Я готова к новой любви: "Холостячка" Ксения Мишина о мужчинах в своей жизни

Первая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина недавно отпраздновала день рождения - 18 июня ей исполнился 31 год. В честь этого актриса дала откровенное интервью "Каравану историй", в котором рассказала о мужчинах в своей жизни, воспитании сына Платона и готовности к новым отношениям.

Ксения призналась, что сейчас ни о чем не жалеет, несмотря на то, что не смогла остаться вместе с отцом своего ребенка.

"В университете случилась любовь, от которой у меня появилось личное произведение искусства – мой сын Платон. Но вскоре наши отношения распались. Был момент, когда я сидела, плакала и винила весь мир… И лишь спустя время поняла, зачем даются такие испытания. Все мое актерство базируется на моем опыте и помогает мне играть отрицательных или положительных персонажей и раскрываться в танцах – играть драму и комедию. Ты играешь посредством ассоциаций. Когда это осознаешь, все проходит легко. Благодаря сыну я познала истинную безусловную любовь. Он меня невероятно изменил. До его рождения я и подумать не могла, что бывают такие чувства", - поделилась артистка.

По словам Мишиной, прошлое дало ей ценный опыт и теперь она готова к новой любви и отношениям, но чувства обязательно должны быть взаимными.

"За все пережитое нужно благодарить. Мое прошлое сформировало меня как личность, без него мой путь был бы другим. Возможно, тогда бы я не давала это интервью. К тому же у меня такой прекрасный сын! Я смотрю в его глаза и утопаю в них. Он меня выбрал. Лучшего я и представить не могла.

Я готова к новой любви. Я открыта всему новому. Нет страхов и нет образа идеального мужчины. Просто между нами должно быть тотальное взаимопонимание, одна волна, стремление идти вперед вместе, поддерживать друг друга и доверять. И любовь. Самое главное – взаимность чувств и стремлений, понимание безо всяких запретов и ограничений", - уверяет актриса.

"Холостячка" рассказала также о воспитании сына и его характере.

"Я воспитываю Платона сама. Ну и, повторюсь, мне очень помогает мама. Честно говоря, я часто сталкиваюсь со сложностями воспитания и не знаю, как мужчину воспитывать. Я его просто люблю. И понимаю, что главное, что я должна ему дать, – свою любовь. Привить ему честь и достоинство. Я настолько перед ним слаба, что, когда у нас начинаются какие­-то разногласия, сдаюсь первой.

Он у меня общительный мальчик, любит шумные компании и игровые комнаты. Мы часто вместе путешествуем, и он всегда находит себе друзей. «Мама, бери меня на вечеринки!» – говорит мне постоянно. Я приводила сына на репетиции «Танців з зірками» и на съемки «Крепостной». Актером он пока быть не хочет, а вот режиссером – да, любит командовать. Мальчик он очень активный. Чем мы только не занимались! Ему интересно все, но усидчивость пока страдает. Видимо, в меня. Быстро увлекается, но, когда становится скучно, сразу бросает. Триста раз мячиком о стену он бить не будет, чтобы научиться подавать.

Ксения Мишина рассказала о воспитании сына Платона и готовности к новой любви (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Наверное, нужно в нем развивать целеустремленность. Хотя, мне кажется, я была такой же. Усидчивость пришла с возрастом. Конечно, мы желаем нашим детям самого лучшего, чтобы они состоялись в жизни. Но Платон будет таким, каким захочет быть. Захочет на сцену? Пожалуйста. Сама знаю, как влияют запреты. Ребенок должен чувствовать свободу в принятии решений, иначе ему будет плохо. Конечно, нужно направлять, но сын сам определится", - поведала Ксения.

Напомним, ранее "Холостячка" Ксения Мишина показала, как ее носили на руках в день рождения.