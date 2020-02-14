Готов к семье: Жан Беленюк признался, каких девушек предпочитает

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк пока холост, но, по его словам, уже готов к семье. О том, какие девушки ему нравятся, спортсмен рассказал в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Жан Беленюк вспомнил свое детство и рассказал, что испытывал симпатию к девочке, когда учился в школе, но, по словам чемпиона, у него на тот момент еще не было никакого опыта.

«Каждый подход к ней – это как залезть на Эверест, – вспоминает Жан Беленюк на канале «Украина». – То есть было очень сложно. Сейчас я уже знаю, как строить отношения и общаться».

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

На вопрос, какой видит свою будущую жену спортсмен ответил следующее:

«Кстати, я не люблю очень спортивных девушек. То есть, когда есть пресс, видны все кубики и заметны стальные мышцы, – сказал Жан в программе «Зірковий шлях». – Главное, чтобы это был близкий по взглядам и по духу мне человек, с которым будет комфортно рядом».

Что касается серьезных отношений, то Жан Беленюк признался, как относится к семейному статусу.

«Думаю, я готов к тому, чтобы создать семью и планировать рождение детей», – ответил спортсмен.

Жан Беленюк не против большой семьи, так как жалеет, что рос один.

«Я думаю, что если рядом был бы еще один близкий человек, то было бы проще жить», – объяснил спортсмен.