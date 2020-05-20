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Очень горячо: смелая Тина Кароль с голой грудью откровенно соблазняет сеть

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Певица опубликовала откровенный фотосет

Тина Кароль активизировала свою деятельность в соцсети и стала интриговать поклонников всеми доступными способами: она заявила, что вскоре сделает музыкальный подарок и расскажет то, о чем молчала долгие годы, а также начала публиковать веьма откровенные снимки. Настоль пикантные кадры, как на свежих снимках, от украинской поп-дивы никто не ожидал! Она предстала пеед поклонниками с …обнаженной грудью!

Певица позирует в белоснежном брючном костюме. Она расстебнула пиджак, под котрым не оказалось белья, и показала оголенный бюст. Тина сидит в позе лотоса, скрестив ноги. На одном из кадров она отвернулась от камеры и поправляет за ухо крупные локоны. На втором – призывно протянула руку с идеальным нюдовым маникюром, будто маня поклонников подойти поближе. Также Тина отказалась от любимой красной помады, заменив ее на нюдовую телесного оттенка.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Фанты певицы не смогли устоять перед таким горячим соблазном и поспешили оставить для нее массу комплиментов. Они отметили, что Дану Балану, с которым звезде приписывают роман, будет сложно устоять перед сексапильной артисткой.

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  • Ждем теперь пост от Дана (шутка). Очень красивая
  • Невероятная девочка
  • Самая красивая женщина во всей вселенной
  • Какая же ты сильно красивая
  • Девочка-мечта
  • Потрясающая женщина
  • Какая же красивая
  • Убиваешь своей красотой
  • Волшебная
  • Как всегда обворожительны

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль поделилась черно-белым чувственным портретом в расстегнутой рубашке и обожгла пронзительным взглядом.

Автор: Аня Бойчук