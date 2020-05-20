Очень горячо: смелая Тина Кароль с голой грудью откровенно соблазняет сеть

Певица опубликовала откровенный фотосет
Тина Кароль активизировала свою деятельность в соцсети и стала интриговать поклонников всеми доступными способами: она заявила, что вскоре сделает музыкальный подарок и расскажет то, о чем молчала долгие годы, а также начала публиковать веьма откровенные снимки. Настоль пикантные кадры, как на свежих снимках, от украинской поп-дивы никто не ожидал! Она предстала пеед поклонниками с …обнаженной грудью!
Певица позирует в белоснежном брючном костюме. Она расстебнула пиджак, под котрым не оказалось белья, и показала оголенный бюст. Тина сидит в позе лотоса, скрестив ноги. На одном из кадров она отвернулась от камеры и поправляет за ухо крупные локоны. На втором – призывно протянула руку с идеальным нюдовым маникюром, будто маня поклонников подойти поближе. Также Тина отказалась от любимой красной помады, заменив ее на нюдовую телесного оттенка.
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
Фанты певицы не смогли устоять перед таким горячим соблазном и поспешили оставить для нее массу комплиментов. Они отметили, что Дану Балану, с которым звезде приписывают роман, будет сложно устоять перед сексапильной артисткой.
Скриншот комментариев
Ранее Тина Кароль поделилась черно-белым чувственным портретом в расстегнутой рубашке и обожгла пронзительным взглядом.
Автор: Аня Бойчук