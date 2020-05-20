ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Очень горячо: смелая Тина Кароль с голой грудью откровенно соблазняет сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 12:32
Очень горячо: смелая Тина Кароль с голой грудью откровенно соблазняет сеть
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала откровенный фотосет

Тина Кароль активизировала свою деятельность в соцсети и стала интриговать поклонников всеми доступными способами: она заявила, что вскоре сделает музыкальный подарок и расскажет то, о чем молчала долгие годы, а также начала публиковать веьма откровенные снимки. Настоль пикантные кадры, как на свежих снимках, от украинской поп-дивы никто не ожидал! Она предстала пеед поклонниками с …обнаженной грудью!

Певица позирует в белоснежном брючном костюме. Она расстебнула пиджак, под котрым не оказалось белья, и показала оголенный бюст. Тина сидит в позе лотоса, скрестив ноги. На одном из кадров она отвернулась от камеры и поправляет за ухо крупные локоны. На втором – призывно протянула руку с идеальным нюдовым маникюром, будто маня поклонников подойти поближе. Также Тина отказалась от любимой красной помады, заменив ее на нюдовую телесного оттенка.

Очень горячо: смелая Тина Кароль с голой грудью откровенно соблазняет сеть

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Фанты певицы не смогли устоять перед таким горячим соблазном и поспешили оставить для нее массу комплиментов. Они отметили, что Дану Балану, с которым звезде приписывают роман, будет сложно устоять перед сексапильной артисткой.

  • Ждем теперь пост от Дана (шутка). Очень красивая
  • Невероятная девочка
  • Самая красивая женщина во всей вселенной
  • Какая же ты сильно красивая
  • Девочка-мечта
  • Потрясающая женщина
  • Какая же красивая
  • Убиваешь своей красотой
  • Волшебная
  • Как всегда обворожительны

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль поделилась черно-белым чувственным портретом в расстегнутой рубашке и обожгла пронзительным взглядом.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Тина Кароль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь