Очень горячо: смелая Тина Кароль с голой грудью откровенно соблазняет сеть

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала откровенный фотосет

Тина Кароль активизировала свою деятельность в соцсети и стала интриговать поклонников всеми доступными способами: она заявила, что вскоре сделает музыкальный подарок и расскажет то, о чем молчала долгие годы, а также начала публиковать веьма откровенные снимки. Настоль пикантные кадры, как на свежих снимках, от украинской поп-дивы никто не ожидал! Она предстала пеед поклонниками с …обнаженной грудью!

Певица позирует в белоснежном брючном костюме. Она расстебнула пиджак, под котрым не оказалось белья, и показала оголенный бюст. Тина сидит в позе лотоса, скрестив ноги. На одном из кадров она отвернулась от камеры и поправляет за ухо крупные локоны. На втором – призывно протянула руку с идеальным нюдовым маникюром, будто маня поклонников подойти поближе. Также Тина отказалась от любимой красной помады, заменив ее на нюдовую телесного оттенка.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Фанты певицы не смогли устоять перед таким горячим соблазном и поспешили оставить для нее массу комплиментов. Они отметили, что Дану Балану, с которым звезде приписывают роман, будет сложно устоять перед сексапильной артисткой.

Ждем теперь пост от Дана (шутка). Очень красивая

Невероятная девочка

Самая красивая женщина во всей вселенной

Какая же ты сильно красивая

Девочка-мечта

Потрясающая женщина

Какая же красивая

Убиваешь своей красотой

Волшебная

Как всегда обворожительны

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль поделилась черно-белым чувственным портретом в расстегнутой рубашке и обожгла пронзительным взглядом.

Автор: Аня Бойчук