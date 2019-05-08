Очень горячо! Смелая Полякова ошарашила абсолютно обнаженными фото

Популярная певица Оля Полякова славится своими провокациями. Звезда любит озадачить поклонников, заставив говорить о себе, и делает это всегда мастерски. Так, она устроила легендарную обнаженную фотосессию на Мальдивах, заявив, что "трусы для трусов", а ее фаны еще долго не могли забыть увиденное. Отдыхая в Египте, артистка решила повторить смелый эксперимент и вновь оголилась перед камерой, представ перед поклонниками во всей красе. Соответствующие фото появились в Insragram звезды.

Певица принимает душ и стоит спиной к камере. Ее аппетитные формы и стройные ноги сразу же стали объектом восхищения и обсуждения подписчиков.

"Ну, какое фото лучше? На каком-то сайте прочла, что Полякова не сможет повторить своё легендарное трусы для трусов фото с Мальдив в Египте, ибо людей много! Ах, не надо меня провоцировать!" - написала она.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Смелый снимок оценили не только многочисленные поклонники, но и коллеги Оли. Например, от комментариев не смогли удержаться Филипп Киркоров, который ограничился красноречивым словом "роскошь", Анна Седокова, подарившая певице смайлы с сердечками, и MamaRika.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Не удивительно, что фото тут же собрало множество отзывов, причем как одобрительных, так и не очень. Кто-то восхитился фигурой и смелостью звезды, другие же осудили Олю, посчитав снимки излишне откровенными.

"Фигура просто супер. Великолепно, Афродита", "Шикарная!", "Фу! Фу! Фу! На Вас подписаны дети! Как не стыдно?", "Оль, у тебя сногсшибательная фигура. Напоминает мне древние рассказы о греческих богинях и женщинах. От себя скажу лишь одно: Ты как цветок, который каждый день всё больше и больше расцветает и мотивирует другие цветки делать так же. Не могу насмотреться на тебя!", "Оу, лучше чем у Ким. Все в меру, пропорционально и натурально. В общем, огонь!", "От вас не ожидал…", "Позор", "Кому неприятно и стыдно - не смотрите! Олюня, ты супер! Очень красивое фото!" - писали комментаторы.

Ранее Оля Полякова подколола американскую певицу Кэти Перри за то, что та позаимствовала ее эпатажный образ с люстрой.