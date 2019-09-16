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Горячо, но не пошло: "грязные" танцы Ризатдиновой и Прохорова покоряют сеть

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Румба Ризатдиновой и Прохорова все еще обсуждается в сети

Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров буквально “зажгли” паркет четвертого эфира Танцы со звездами 2019, который шумно прошел 15 сентября. Напомним, что эфир был посвящен теме любви. Ведь в прямом эфире состоялась церемония бракосочетания Екатерины Кухар и Александра Стоянова! Под венец, установленный в зале, прима-балерину вел телеведущий Юрий Горбунов, а помогала ему проводить церемонию Тина Кароль.

При этом по итогам четвертого эфира однозначно “самым горячим” номером стало выступление Ризатдиновой и Прохорова. Пара исполнила страстную во всех смыслах Румбу, которую члены жюри оценили в максимум - 40 баллов!

При этом выступление украинской гимнастки и хореографа бъет рекорды. Напомним, что в финале выступления Ризатдиновой и Прохорова на них лилась вода.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Румба – Танцы со звездами 2019

При этом на своей страничке в сети instagram Ризатдинова опубликувала фото, на котором запечатлен один из самых страстных моментов танца.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Поклонники гимнастки просто-таки засыпали ее восторженными комментариями и назвали “грязный танец” лучшим за все четыре эфира.

  • “Это было нереально. Самый лучший танец за все три сезона”
  • “У неё аж ресница отклеилась!!!! Грязные танцы”
  • “Если бы слово секс было человеком. То это была бы данная пара. Обычно у меня много слов. А тут пропали все. Это было горячо но не пошло. Это был лучший номер эфира снова. Мои love, love, лавки. Я ослепла от такой красоты. После таких номеров хочется посмотреть 50 оттенков серого только в виде хореографического спектакля”
  • “Вы самые лучшие и это факт”
  • “Очень страстно, хочется видеть вас до последнего эфира в танцах! Вы лучшие! Моя фаворитка”
  • “Невероятный номер. Как всегда на высоте! Болею за вас”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Результат голосования членов жюри, четвертый эфир Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019. По словам гимнастки, она нашла на проекте настоящего друга.

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