Горячо, но не пошло: "грязные" танцы Ризатдиновой и Прохорова покоряют сеть

Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров буквально “зажгли” паркет четвертого эфира Танцы со звездами 2019, который шумно прошел 15 сентября. Напомним, что эфир был посвящен теме любви. Ведь в прямом эфире состоялась церемония бракосочетания Екатерины Кухар и Александра Стоянова! Под венец, установленный в зале, прима-балерину вел телеведущий Юрий Горбунов, а помогала ему проводить церемонию Тина Кароль.

При этом по итогам четвертого эфира однозначно “самым горячим” номером стало выступление Ризатдиновой и Прохорова. Пара исполнила страстную во всех смыслах Румбу, которую члены жюри оценили в максимум - 40 баллов!

При этом выступление украинской гимнастки и хореографа бъет рекорды. Напомним, что в финале выступления Ризатдиновой и Прохорова на них лилась вода.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров – Румба – Танцы со звездами 2019

При этом на своей страничке в сети instagram Ризатдинова опубликувала фото, на котором запечатлен один из самых страстных моментов танца.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Поклонники гимнастки просто-таки засыпали ее восторженными комментариями и назвали “грязный танец” лучшим за все четыре эфира.

“Это было нереально. Самый лучший танец за все три сезона”

“У неё аж ресница отклеилась!!!! Грязные танцы”

“Если бы слово секс было человеком. То это была бы данная пара. Обычно у меня много слов. А тут пропали все. Это было горячо но не пошло. Это был лучший номер эфира снова. Мои love, love, лавки. Я ослепла от такой красоты. После таких номеров хочется посмотреть 50 оттенков серого только в виде хореографического спектакля”

“Вы самые лучшие и это факт”

“Очень страстно, хочется видеть вас до последнего эфира в танцах! Вы лучшие! Моя фаворитка”

“Невероятный номер. Как всегда на высоте! Болею за вас”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Результат голосования членов жюри, четвертый эфир Танцы со звездами 2019

Напомним, ранее Ризатдинова призналась в чувствах к партнеру по Танцы со звездами 2019. По словам гимнастки, она нашла на проекте настоящего друга.