Горячо! Победительница Холостяк 10 засветила стройные ножки на дерзком фото из гримерки

Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова живет полной и насыщенной жизнью, стараясь не вспоминать о расставании с Максом Михайлюком, ведь такое решение приняла сама – она узнала, что у ее избранника был интим с одной из участниц. Любопытным фанам проекта так и не удалось выяснить о ком идет речь, но в сети разгорелся нешуточный скандал. Тем временем Даша публикует соблазнительные кадры с фотосетов и ярко демонстрирует Максу, что он потерял.

Так, на новом снимке девушка засветила стройные загорелые ножки и показала свою растяжку, ведь Даша – профессиональная гимнастка. Она делает селфи у зеркала в коротком цветастом платье. Кадр сделан в гримерке после одного из недавних фотосетов девушки.

Поклонники пришли в восторг от дерзкого кадра и не скупились на комплименты. Также они по-прежнему мечтают о воссоединение пары.

Даша из Холостяк-10 сделала дерзкое селфи (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Не будет слез и соплей: победительница Холостяк-10 Даша подвела итоги проекта

Красавица,помирись с Максом, вы красивая пара, правда

За тобой приятно наблюдать. Такая красотка, очень нравится слушать твои советы, я прислушиваюсь

Господи Боже мой. Какая красивая, не могу просто

Очень красивая

Самые красивые ножки

Очень красивая и искренняя

Дуже гарна і ніжки стрункі

Невероятная

Скриншот комментариев

Ранее победительница Холостяк 10 Даша Ульянова засветила колечко от Макса Михайлюка.