Горячо: Надя Дорофеева заворожила соблазнительным кадром в соцсетях

Надя Дорофеева - известная модница, которая часто демонстрирует трендовые образы и стильные наряды, также нередко показывает свою подтянутую фигуру. На этот раз она опубликовала горячую черно-белую фотографию на своей странице в Instagram.

Популярная украинская певица позирует в черном купальнике, выставив на обозрение свои аппетитные формы.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стоит отметить, что фото артистки прокомментировал даже Виталий Козловский, и другие восторженные пользователи сети.

Очень;

Какая красивая спина;

Огонь;

Очень красивая;

Шикарная;

Горячо;

Господи, обожаю такие фото;

Как-же красиво! Надя тебе надо чаще появляться на обложках! Знаешь, как люди будут быстро разбирать все то, где будешь ты, ведь ты очень красивая!

Вау, огонь;

Надежда Дорофеева просто супер, огонь!!!!!

Ты прекрасна;

Очень красиво.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что на днях Надя Дорофеева очаровала милым фото с мужем Владимиром Дантесом. На снимке Надя позирует в стильном платье-пиджаке светло-коричневого цвета. Владимир стоит за спиной красотки жены, при этом он нежно зарылся лицом в ее волосы.

Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах. Кроме того, на ней был надет короткий черный топ.