Горячо: Надя Дорофеева заворожила соблазнительным кадром в соцсетях

Надя Дорофеева порадовала поклонников новым горячим фото
Надя Дорофеева - известная модница, которая часто демонстрирует трендовые образы и стильные наряды, также нередко показывает свою подтянутую фигуру. На этот раз она опубликовала горячую черно-белую фотографию на своей странице в Instagram.
Популярная украинская певица позирует в черном купальнике, выставив на обозрение свои аппетитные формы.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Стоит отметить, что фото артистки прокомментировал даже Виталий Козловский, и другие восторженные пользователи сети.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что на днях Надя Дорофеева очаровала милым фото с мужем Владимиром Дантесом. На снимке Надя позирует в стильном платье-пиджаке светло-коричневого цвета. Владимир стоит за спиной красотки жены, при этом он нежно зарылся лицом в ее волосы.
Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах. Кроме того, на ней был надет короткий черный топ.