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Горячо: Надя Дорофеева заворожила соблазнительным кадром в соцсетях

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Надя Дорофеева порадовала поклонников новым горячим фото

Надя Дорофеева - известная модница, которая часто демонстрирует трендовые образы и стильные наряды, также нередко показывает свою подтянутую фигуру. На этот раз она опубликовала горячую черно-белую фотографию на своей странице в Instagram.

Популярная украинская певица позирует в черном купальнике, выставив на обозрение свои аппетитные формы.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стоит отметить, что фото артистки прокомментировал даже Виталий Козловский, и другие восторженные пользователи сети.

  • Очень;
  • Какая красивая спина;
  • Огонь;
  • Очень красивая;
  • Шикарная;
  • Горячо;
  • Господи, обожаю такие фото;
  • Как-же красиво! Надя тебе надо чаще появляться на обложках! Знаешь, как люди будут быстро разбирать все то, где будешь ты, ведь ты очень красивая!
  • Вау, огонь;
  • Надежда Дорофеева просто супер, огонь!!!!!
  • Ты прекрасна;
  • Очень красиво.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что на днях Надя Дорофеева очаровала милым фото с мужем Владимиром Дантесом. На снимке Надя позирует в стильном платье-пиджаке светло-коричневого цвета. Владимир стоит за спиной красотки жены, при этом он нежно зарылся лицом в ее волосы.

Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева сверкнула "бесконечными" ногами в боксерских шортах. Кроме того, на ней был надет короткий черный топ.

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