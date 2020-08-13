Горячо! Надя Дорофеева и Владимир Дантес поразили акробатикой на траве

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Звездная пара весело проводит время в своем загородном доме

Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес живут в загородном доме, где прекрасно проводят время в выходные. Так, на днях экс-солистка группы "Время и Стекло" ошеломила фанатов пикантными фото, на которых предстала полностью обнаженной. А теперь они с мужем устроили веселые развлечения на зеленой лужайке.

Яркими фото певица поделилась в своем Instagram. На них Надя и Вова резвятся на траве и пытаются воссоздать парную позу из йоги. В какой-то момент они теряют равновесия и смеясь падают. При этом оба супруга одеты в удобную домашнюю одежду - свободные штаны и футболки.

"Акробаты на ваши мероприятия и праздники", — шутливо подписала снимки Дорофеева.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес показали акробатические трюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники оценили артистизм и чувство юмора артистов и засыпали их восхищенными комментариями.

Это чё за камасутра?

Вы такие пусички

Хотим ещё подобных фотографий

Такие красивые

Ну как всегда

Долгожданная акробатика,спасибо большое

Поломала @vladimirdantes

Вы классные и лучшие!!

Ваууу

Коли Камасутра то не твоє

И в канце настоящая жиза

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева взорвала сеть пикантным фото на травке - певица загорала полностью обнаженной.

К слову, Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности и уходе в связи с этим из группы "Время и стекло". Ответ порадовал многих поклонников певицы.