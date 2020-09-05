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Горячо! Надя Дорофеева в образе соблазнительного зайчика Playboy вызвала фурор в сети

Суббота 05 сентября 2020 13:24
Горячо! Надя Дорофеева в образе соблазнительного зайчика Playboy вызвала фурор в сети
Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Певица примерила дерзкий наряд для съемок в мюзикле Монатика

Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева не боится экспериментировать со стилем и примерять смелые и порой неожиданные образы. 30-летняя певица поделилась в своем Instagram жаркими кадрами, на которых предстала в очень соблазнительном луке, к полному восторгу фанатов.

На серии фото артистка позирует в образе знаменитого зайчика Playboy - черном боди с откровенным декольте и колготках в сетку. Сексапильный аутфит дополняют заячьи ушки и белый хвост, а также чокер в виде воротничка с галстуком-бабочкой.

Кроме того. Надя надела парик и предстала с темными волосами до плеч, которые уложены в прическу в стиле ретро.

Горячо! Надя Дорофеева в образе соблазнительного зайчика Playboy вызвала фурор в сетиГорячо! Надя Дорофеева в образе соблазнительного зайчика Playboy вызвала фурор в сетиГорячо! Надя Дорофеева в образе соблазнительного зайчика Playboy вызвала фурор в сети

В таком смелом виде Дорофеева участвовала в съемках мюзикла "Ритм", автором которого стал Дмитрий Монатик.

Горячо! Надя Дорофеева в образе соблазнительного зайчика Playboy вызвала фурор в сети

Надя Дорофеева примерила пикантный образ соблазнительной зайки Playboy (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"А вы уже видели мюзикл "Ритм"??? Знаю как вы много трудились и хотели, чтоб он всем понравился! Ребятааааа, так и получилось! Браво! Каждый номер - восторг! та короче! сами всё смотрите", - прокомментировала снимки певица.

Конечно же, такие фото не оставили поклонников звезды равнодушными и вызвали целый шквал восторженных комментариев.

  • Зайка наша
  • Костюм тебе очень идёт
  • Костюмы - кайффффф
  • Эстетика
  • Це був вогонь
  • Нереально крутой Мюзикл
  • Это бомба
  • А образ какой
  • Несколько раз пересмотрел, очень круто. А Дантес лучший
  • @nadyadorofeeva ты такая красотка в этом образе
  • Как можно быть такой сексуальной?)
  • Шикарные все, и вы шикарная

Горячо! Надя Дорофеева в образе соблазнительного зайчика Playboy вызвала фурор в сети

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева показала, как релаксирует на газоне в купальнике и лакомится фруктами.

К слову, Надя Дорофеева рассказала о неловком случае из жизни, связанном с эротической съемкой для мужского издания.

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