Горячо! Ким Кардашьян показала стройные ноги и пышные формы в пикантном наряде

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда демонстрирует вещи из новой коллекции

Ким Кардашьян, которая недавно показала, что предпочитает носить дома, продолжает демонстрировать вещи из новой коллекции Skims. В этот раз знаменитая красотка решила выбрать белый оттенок. Этот оттенок – чистый и уютный – как нельзя лучше подходит для холодного сезона. А к тому же очень идет брюнетке Ким!

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя звезда показала два комплекта. Первый составили ультракороткие шорты, топ на тонких бретельках, халат и носки. Второй – ночная рубашка, а вернее – платье с откровенным вырезом на груди. Оба наряда сшиты из комфортного трикотажа и подчеркивают соблазнительное тело звезды: стройные ноги Ким и ее пышные формы.

Волосы она собрала в высокий хвост, макияж сделала в натуральных тонах, но достаточно выразительный, а маникюр – контрастный черный. "Я в моей пижаме @skims! Skims.com", – написала Ким, а фолловеры засыпали ее комплиментами и вопросами по поводу приобретения вещей. Нужно ли говорить, что поклонники звезды остались просто в восторге? "Идеальна", "прекрасна как всегда", "королева"…

Фаворит Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, на днях знаменитость рассказала и о фаворите в новой коллекции. Так, любимым комплектом Ким стал голубой: широкие брюки и топ на тонких бретельках. "Моя любимая пижама теперь доступна SKIMS.COM", – сообщила Ким своим поклонникам.

За запуском новинок не забывает звезда посещать и светские события. На вечеринку, которую устроил Пи Дидди в честь своего 50-летия, она пришла в роскошном платье Vivienne Westwood с корсетом и длинным шлейфом оттенка шампанского. Дополнили образ браслет с бриллиантами, а также клатч необычной формы Chanel в виде перламутровой ракушки.