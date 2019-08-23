Горячо! Ким Кардашьян показала соблазнительную фигуру в латексном купальнике

Ким Кардашьян, видимо, решила, что детские посты пора разбавить «взрослыми». Она опубликовала несколько горячих кадров в соблазнительном купальнике из черного латекса. Звезда сидит на ступенях в бюстгальтере с одной бретелькой и высокой юбке-парео. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия стройные ноги знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети. Дополнили пляжный образ простая укладка и выразительный макияж с акцентом на чувственные губы.

Ким на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Иногда все, что тебе нужно – это время для себя, время с лучшими друзьями для детокса и перезагрузки», – написала Ким под кадрами. К слову, на втором фото она позирует не одна, а вместе с упомянутой подругой – американской знаменитостью Лалой Энтони.

Ким и Лала (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, на отдых звезда улетела совсем недавно, прихватив с собой всех детей: 6-летнюю Норт, 3-летнего Сейнта, годовалую Чикаго и малыша Псалма, которому скоро будет 4 месяца. Ким уже успела поделиться массой забавных кадров, где пытается собрать их всех вместе для семейного снимка. Отправился ли с ними отец семейства – рэпер Канье Уэст, пока неясно. Он не столь активен в сети, как его супруга.

Ким для рекламной кампании новой коллекции макияжа (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, недавно они всей семьей побывали в Японии. Ким до сих пор выкладывает красочные фото из путешествия, показывая множество интересных локаций и стильных нарядов, которые женская половина семейства постаралась продумать заранее и тщательно.

Норт в Японии (фото: instagram.com/kimkardashian)

Особенно отличилась Норт, которая, по словам ее звездной мамы, всегда уделяет огромное значение своему образу и каждой вещи. Она контролирует создание одежды от а до я, выбирая ткань и делая примерки. Потому ее луки получаются, хотя и по-детски сумбурными, но яркими и весьма стильными.