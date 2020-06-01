Очень горячо: Катя Осадчая топлес устроила ночные купания в холодном бассейне

Ведущая рискунла заалеть в очень холодную воду
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с нетерпением ждут хорошей погоды, ведь температура за окном и дожди их вовсе не радуют. Пара вместе с сыном Иваном путешствует по окресностям Киевской области и изучает новые места, любуется живописными пейзажами и мечтает о том, времени, когда снова отправиться в поездку за границу. Большую часть времени ведущие проводят дома, и им есть чем заняться , да и, похоже, легкого экстрима в их жизни хватает! Так, Катя устроила ночные купания в открытом бассейне, причем топлес.
Ведуща показала несколько кадров, на которых рассекает водную гладь. Не трудно заметить, что верх купальника отсутствует. К слову, вода оказалась весьма холодной, но это компенсировали банные процедуры.
"З першим днем літа! Перший заплив о 00:30. Вода +12, але в бані було +90", - написала Катя.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники восхитились мужеством теледивы – залезть в такую холодную воду рискнул бы далеко не каждый! И, конечно, обратили винимание на пикатность ее вид.
Скриншот комментаиев
К слову, Юрий Горбунов накануне устроил с женой барбекю на свежем воздухе. Он побаловал Катю деликатесом – перепелами, приготовленными собственноручно на решетке и углях. Катя ласково назвала заботливого любимого мужчину "мой шеф-повар".
Автор: Lite