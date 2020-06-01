Очень горячо: Катя Осадчая топлес устроила ночные купания в холодном бассейне

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с нетерпением ждут хорошей погоды, ведь температура за окном и дожди их вовсе не радуют. Пара вместе с сыном Иваном путешствует по окресностям Киевской области и изучает новые места, любуется живописными пейзажами и мечтает о том, времени, когда снова отправиться в поездку за границу. Большую часть времени ведущие проводят дома, и им есть чем заняться , да и, похоже, легкого экстрима в их жизни хватает! Так, Катя устроила ночные купания в открытом бассейне, причем топлес.

Ведуща показала несколько кадров, на которых рассекает водную гладь. Не трудно заметить, что верх купальника отсутствует. К слову, вода оказалась весьма холодной, но это компенсировали банные процедуры.

"З першим днем літа! Перший заплив о 00:30. Вода +12, але в бані було +90", - написала Катя.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники восхитились мужеством теледивы – залезть в такую холодную воду рискнул бы далеко не каждый! И, конечно, обратили винимание на пикатность ее вид.

Катя, ти крута

Вы очень позитивная!

Класс

Очень горячее фото

Купальник покинул чат

Водичка супер

Красуня, красуния. Обожнюю вас двох разом

Скриншот комментаиев

К слову, Юрий Горбунов накануне устроил с женой барбекю на свежем воздухе. Он побаловал Катю деликатесом – перепелами, приготовленными собственноручно на решетке и углях. Катя ласково назвала заботливого любимого мужчину "мой шеф-повар".