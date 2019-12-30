Горячо! Эмили Ратаковски восхитила полуобнаженной грудью в кружевном бра

Эмили Ратаковски нередко делится откровенными кадрами. Тем не менее, каждый раз ей удается держать фолловеров в напряжении, подогревая их интерес все новыми соблазнительными снимками. В этот раз акцент в посте она сделала на своей роскошной груди. Девушка продемонстрировала фото, сделанное в домашней обстановке. Она лежит на кровати в белом кружевном бюстгальтере, который едва сдерживает пышные формы 28-летней красавицы.

Эмили покорила сеть новым "голым" фото (фото: instagram.com/emrata)

Полностью увидеть новое фото Эмили можно здесь.

Макияж она сделала минимальный, но с подчеркнутой линией ресниц и соблазнительным блеском губ. Выпрямленные волосы слегка растрепала. Заврешают весьма эротичный образ золотые цепочки с подвесками. Поклонники засыпали звезду лайками и просто взорвали страницу Ратаковски восторженными комментариями. Многие сразу стали рассказать, где можно приобрести такое же бра.

.Эмили и Коломбо (фото: nstagram.com/emrata)

Интересно, что Эмили носит на шее кольцо, а также кулон в виде имени своего домашнего любимца – пса по кличке Коломбо. Напомним, животное девушка по праву считает членом семьи и посвящает ему много времени. В том числе и на своей странице в Instagram. Так, на нескольких последних фото в своем микроблоге она позирует не с любимым мужем Себастьяном, а именно с Коломбо. Впрочем, возлюбленный, скорее всего, выступал фотографом.

Эмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, в феврале будущего года Эмили и Себастьян будут отмечать 2 года с даты свадьбы. Пара познакомилась зимой 2018-го и уже после нескольких недель встреч решила узаконить свои отношения. Девушка, которая обожает будоражить публику полуголыми снимками, оказалась весьма нежной и преданной женой. Она часто признается в любви своему мужу и старается подчеркнуть, как ценит свою семью.