Горячо! Беременная звезда Танцев со звездами снялась полностью обнаженной

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцовщица поразила сеть чувственной фотосъемкой

Победительница Танцев со звездами 2019 Илона Гвоздева не будет участвовать в новом сезоне шоу - девушка беременна вторым ребенком. Она наслаждается своим состоянием и делится с поклонниками подробностями и нежными фото. Чтобы запомнить это волшебное время, девушка уже не раз устраивала студийные фотосессии, однако на этот раз она впервые полностью обнажилась.

Горячим кадром Илона поделилась на своей странице в Instagram. Танцовщица позирует в затемненной студии в свете софита, набросив на плечи прозрачную накидку с длинным шлейфом. Обнаженную грудь будущая мамочка двоих детей прикрыла руками, а также красиво выставила одну ногу вперед.

Кадр получился очень нежным и чувственным без капли вульгарности.

"Откровенно о сокровенном", - прокомментировала снимок Гвоздева.

Фолловеры звезды паркета пришли в восторг и засыпали Илону комплиментами.

Все-таки, це найкраща фігура

Как всегда грациозна!

Нежная, утонченная, красивая!

Як завжди шикарна

Илоночка, вы супер, я мрію знову побачити вас на паркеті танців з зірками

Очень красиво

Вау......так романтично, нежно и прекрасно!!!!!

Класс

Шикарная)))

Какая же Вы суперская, оооочень красиво. Горячооо. Желаю Вам семейного счастья и здоровья крепкого

Скриншот комментариев

Отметим, что Илона с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию и на этот раз очень хотели бы мальчика.

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева высказалась о поле будущего малыша.