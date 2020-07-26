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Горячо! Беременная звезда Танцев со звездами снялась полностью обнаженной

Воскресенье 26 июля 2020 14:15
Горячо! Беременная звезда Танцев со звездами снялась полностью обнаженной
Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Марина Настевич

Танцовщица поразила сеть чувственной фотосъемкой

Победительница Танцев со звездами 2019 Илона Гвоздева не будет участвовать в новом сезоне шоу - девушка беременна вторым ребенком. Она наслаждается своим состоянием и делится с поклонниками подробностями и нежными фото. Чтобы запомнить это волшебное время, девушка уже не раз устраивала студийные фотосессии, однако на этот раз она впервые полностью обнажилась.

Горячим кадром Илона поделилась на своей странице в Instagram. Танцовщица позирует в затемненной студии в свете софита, набросив на плечи прозрачную накидку с длинным шлейфом. Обнаженную грудь будущая мамочка двоих детей прикрыла руками, а также красиво выставила одну ногу вперед.

Кадр получился очень нежным и чувственным без капли вульгарности.

"Откровенно о сокровенном", - прокомментировала снимок Гвоздева.

Фолловеры звезды паркета пришли в восторг и засыпали Илону комплиментами.

  • Все-таки, це найкраща фігура
  • Как всегда грациозна!
  • Нежная, утонченная, красивая!
  • Як завжди шикарна
  • Илоночка, вы супер, я мрію знову побачити вас на паркеті танців з зірками
  • Очень красиво
  • Вау......так романтично, нежно и прекрасно!!!!!
  • Класс
  • Шикарная)))
  • Какая же Вы суперская, оооочень красиво. Горячооо. Желаю Вам семейного счастья и здоровья крепкого

Горячо! Беременная звезда Танцев со звездами снялась полностью обнаженной

Скриншот комментариев

Отметим, что Илона с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию и на этот раз очень хотели бы мальчика.

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева высказалась о поле будущего малыша.

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