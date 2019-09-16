Горячо! Алессандра Амбросио показала спортивное тело в откровенном бикини

Алессандра Амбросио не может жить без солнца, моря и пляжа. И не собирается себе в этом отказывать, даже несмотря на календарную осень. Девушка опубликовала серию фото, где они с друзьями отдыхают на пляже и наслаждаются активными видами спорта. Но главная деталь жарких кадров – полуобнаженное тело звезды. Алессандра примерила откровенный купальник из своей новой коллекции GAL Floripa, который подчеркнул ее совершенную фигуру. Дополнили образ солнцезащитные очки и бейсболка с дерзкой надписью "Любовники из Лос-Анджелеса".

Модель отдыхает на пляже (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель позирует в достаточно откровенных позах, демонстрируя соблазнительные изгибы, пластику и несомненный профессионализм. Фото она подписала соответствующе: "Вечное лето". За несколько часов кадры набрали больше 100 000 лайков и тысячи восторженных комментариев.

Алессандра любит светские выходы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, образы в вечерних платьях получаются у Алессандры не менее соблазнительными. Недавно она порадовала поклонников выходом в стильном белом платье в пол. Закрытое, с длинными рукавами и голой спиной, оно сделало ее просто обворожительной. Дополнили наряд массивное металлическое колье, туфли на высоких каблуках и макияж с акцентом на глаза. "На #MOSAICGala. Благодарим Федерацию мозаики за организацию прекрасного вечера для сбора средств и повышения осведомленности в борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией", – написала Алессандра под постом.

Напомним, Алессандра – супермодель и бывший ангел Victoria's Secret, которая сейчас практически не ходит по подиуму. Она принимает участие только в лучших показах и шоу, снимается для глянца, а также посещает светские ивенты как приглашенная гостья. В остальное время она занимается своим бизнесом – брендом белья и купальников GAL Floripa.