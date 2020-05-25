Горячий красавчик: Холостяк-10 Макс Михайлюк показал, как делает тело рельефным

В прошедшую пятницу, 22 мая, завершился десятый сезон самого романтического реалити Холостяк. Наконец, была раскрыта главная интрига проекта - выбор холостяка. Герой 10-го сезона Макс Михайлюк сделал предложение Даше Ульяновой. Однако на этом интриги шоу не закончились. Теперь его поклонники ждут пост-шоу, в котором станет известно - получилось ли у Макса и Даши построить отношения после проекта или же их чувства успели остыть. При этом Михайлюк и Ульянова держат свои отношения в строжайшем секрете. И пока что не публикуют совместные фото или видео.

И все же звездная пара делится обновлениями по отдельности друг от друга. К примеру, Даша Ульянова на прошедших выходных расслаблялась в Одессе. К слову, родном городе Макса, где живут его родители. Участница шоу остановилась в одном из отелей на берегу Черного моря. А также показала фолловерам уникальные архивные фото, на которых похвасталась обручальным кольцом - тем самым, которое ей вручил Макс в финале шоу.

А вот Макс не особо активно публикует фото с шоу со своим участием. Холостяк-10 предпочитает делиться кадрами со своими друзьями и коллегами. А на выходных Михайлюк показал фрагмент тренировки. На проекте Макс неоднократно уточнял, что занимается тайским боксом. Да и участницы шоу были приятно поражены его спортивной фигурой. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Сам же Макс с удовольствием публикует на своей инстаграм-страничке эффектные кадры с различных фотосессий. Сложно не отметить, что холостяк действительно в роскошной форме.

К примеру, на днях Михайлюк опубликовал снимок, на котором позирует с расстегнутой рубашкой, демонстрируя кубики пресса.

Фото: instagram.com/flymax305

Поклонницы Макса тогда засыпали его восторженными комментариями:

Самый красивенный холостяк за все сезоны!

Самый милый холостяк, за все сезоны

Дуже гарний...чорний колір Вам підходить

Лучший "холостяк”

Этот красавчик ослепляет меня. Дайте поскорее очки

Опасное фото для девушек подписанных на Вас!

Який гарячий красунчик, і голос класний

Просто супер

Красавчик, что ж еще сказать… плюс настоящий мужчина!!

Напомним, ранее Дана из Холостяк-10 заговорила о причинах расставания с Максом Михайлюком.