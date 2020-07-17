Горячие перчинки: сестры Кардашьян-Дженнер восхитили соблазнительными образами в духе Spice Girls

Звезды Instagram, модели, успешные бизнесвумен и заботливые мамы…Казалось бы, что еще? Но женской половине семейства Кардашьян-Дженнер и этого мало. Они решили перевоплотиться в участниц культовой группы 90-х – Spice Girls. Данным снимком поделилась 39-летняя Ким. Под общим фото со своими сестрами она написала: «Мы – перчинки», намекая, что они похожи на участниц популярного герлз-бенда.

Поклонники тут же начали гадать, это старый снимок или сестры собрались снова под одной крышей по какому-то поводу? Как бы там ни было, сходство с постерами Spice Girls – действительно очевидно.

Фото сестер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Спортивная перчинка, Кортни, с розовыми волосами, нарядилась в длинную футболку, обтягивающие ягодицы яркие брюки, из обуви она выбрала кроссовки. Кендалл, секси-перчинка, самая высокая и стройная среди сестер, нарядилась в костюм грязно-желтого цвета, образ дополнил високий хвост на макушке. Сама Ким выбрала наряд в красных тонах: брюки и кофточка, которая застегнута на одну пуговицу и, кажется, вот-вот расстегнется. Хлое нарядилась в вечернее платье и выбивается из общего стиля фото, что тоже характерно для плакатов Spice Girls. И, наконец, Кортни, в ультрамодной рубашке глубокого синего цвета, которые демонстрируют ее стройные ноги, выглядит просто великолепно.

Дети сестер также модные (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники тут же бросились ставить сердечки-эмодзи, чтобы поддержать сестер. «Ловите сердечки!», «Любовь!», «Вау», – не могут налюбоваться фолловеры. Напомним, все сестры обожают наряжаться. Особенно часто свои аутфиты меняет Ким, а также ее младшая сестра – 22-летняя миллионерша Кайли. К тому же по стопам мам давно пошли и дети сестер: старшая дочь Ким – Норт, слывет настоящей иконой стиля. А малышка Кайли – Сторми – часто носит наряды под стать маминым.