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Горячая снегурочка: Регина Тодоренко сверкнула аппетитным "орешком" на новогодней открытке

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.12.2019 - 16:41
Горячая снегурочка: Регина Тодоренко сверкнула аппетитным "орешком" на новогодней открытке
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В роли Дедушки Мороза - Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов также поддались праздничному, предновогоднему ажиотажу. Звездная пара, как обычно, готовит сюрпризы и массу подарков своим поклонникам, а также балует их новогодними фотосессиями. В преддверии Нового года 2020 Топалов и Тодоренко показали многомиллионной армии подписчиков результат одной из таких фотосет-кампаний. При этом Топалов выступил в роли Деда Мороза, а вот Тодоренко перевоплотилась в Снегурочку. Стоит отметить - весьма соблазнительную!

Новое фото на своей instagram-страничке опубликовал Топалов. Музыкант позирует в нарядном синем халате, в массивных рукавицах, шапке, а также с серебряным посохом. Лицо, само собой, прикрывает густая белоснежная борода. Тем временем рядом с “Дедушкой” позирует его яркая спутница - Снегурочка, роль которой досталась Регине.

Телеведущая подобрала для фотосессии очень эффектное облегающее вечернее платье в голубых пайетках. Платье идеально подчеркивает стройную фигуру своей обладательницы. Волосы Регины завиты в крупные локоны. При этом к камере Регина позирует спиной, вполоборота, демонстрируя округлые формы.

Горячая снегурочка: Регина Тодоренко сверкнула аппетитным &quot;орешком&quot; на новогодней открытке

Влад Топалов и Регина Тодоренко на новогодней открытке (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Отметим, что на данный момент Регина с сыном Михаилом отдыхают на Бали, откуда телеведущая засыпает поклонников яркими фото.

На одном из недавних фото Регина позирует с сыном на руках, стоя при этом в густых тропический зарослях.

“Влад + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: “НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного”. Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малыш беспочвенно издеваться над “несчастными” родителями. Всему есть объяснение: скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто в человеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытьё сына, которое медленно и уверенно сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило. Не поверите, но я нашла камень преткновения, оказалось, он во мне. Это Я не сумела совладать со своими эмоциями, это я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками”, - поделилась опытом Регина.

Горячая снегурочка: Регина Тодоренко сверкнула аппетитным &quot;орешком&quot; на новогодней открытке

Тодоренко с сыном Мишей на Бали

Напомним, ранее Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в купальнике на Бали.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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