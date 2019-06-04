Горячая штучка: жгучая брюнетка Лобода соблазнила танцами на столе в клипе "Пуля-Дура"

Видео: YouTube/LOBODА

Светлана Лобода давно интриговала поклонников тизерами клипа на хит "Пуля-Дура", а его анонс с танцующими скелетами и вовсе вызвал споры в сети. Но поклонники недаром несколько месяцев томились в ожидании – новая работа артистки произвела настоящий фурор, ведь видео получилось по-настоящему зрелищным и горячим в лучших традициях эпатажной звезды. Клип появился на YouTube-канале LOBOD'ы.

Сама Светлана предстала перед поклонниками сразу в нескольких запоминающихся образах: жгучей брюнетки, девушки-ковбоя, соблазнительницы с розовыми волосами в "леопардовом" мини, танцующего скелета, которого не берут даже пули, и восточной красавицы Шахерезады.

Новое видео больше напоминает зрелищный фильм в духе "Ван Хелсинга", щедро "приправленный" откровенными танцами – все ради того, чтобы соблазнить главного героя-путника, который забрел в заброшенный город.

Фото: Светлана Лобода с шоу-балетом в образах из клипа "Пуля-Дура" (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети пришли в настоящий восторг от увиденного. Они сообщили в комментариях под видео, что не зря долго ждали премьеру, ведь она получилась горячей и оригинальной, а также действительно их впечатлила.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Горячий клип. Хороший клип и не обычный, очень интересный. Короче говоря: Браво!", "Песня огонь. Клип просто супер. Всегда восхищаюсь вашим творчеством и ногами. Так держать, Света", "Это просто бомба всех бомб, ты что-то нереальное, очень сильно люблю тебя, продолжай в том же духе!", "Меня больше растяжка Светланы удивила. Это нечто!", "Я в восторге! Клип пахнет свежестью, необычностью и неповторимостью!", "Как всегда, потрясающе! Клипы обалденные! Со вкусом и дорого!" - отмечали восхищенные зрители.

Напомним, что Светлана Лобода показала свое "беременное" фото, вновь спровоцировав разговоры об отцовстве Тилля Линдеманна.

Ранее Светлана Лобода похвасталась видео своей тренировки, которое сняла ее старшая дочь Ева.

К слову, Лобода соблазнила упругими ягодицами в горячем видео, а подписчики даже дали ей прозвище "Светлана Ореховна".