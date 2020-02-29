Горячая штучка: Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы пикантным "пушистым" платьем

Певица выступила на "Большом Весеннем концерте" в Киеве
Настя Каменских регулярно радует свою многочисленную армию подписчиков в Instagram новыми фото и видео из своей жизни. При этом певица показывает как и гламурные и стильные образы из фотосессий и выходов в свет, так и простые "домашние" кадры - к примеру, с утренней пробежки с мужем Потапом или прогулки по городу. В последнее время артистка также стала покорять молодежную социальную сеть TikTok и даже поделилась секретами создания трендовых постов в ней.
Впрочем, о своем основном аккаунте она также не забывает и побаловала фанов яркими кадрами в необычном эффектном образе. Настя выступила на "Большом Весеннем концерте" в столице Украины и показала свой пикантный наряд.
Для выхода на сцену Каменских выбрала полупрозрачное "пушистое" платье белого цвета с откровенным декольте. Подобный наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, а широкий пояс сделал акцент на ее тонкой талии.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Красиво уложенные волосы, ожерелье на шее и яркий макияж дополнили яркий лук знаменитости.
"Say hello to spring! Сегодня провожали зиму на «Большом Весеннем концерте» во дворце «Украина». как вы проводите последние зимние вечера?" - прокомментировала кадры артистка.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фолловеры остались в восторге от нового образа Насти и засыпают ее комплиментами в комментариях.
Не сдержался и ее супруг Потап: "Какая ты красивая, Hermosa".
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Настя Каменских показала сладкое утро с любимым мужем Потапом, которое они начали с ранней пробежки.