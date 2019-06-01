Горячая парочка: Потап и Настя Каменских взбудоражили сеть страстными объятиями

Потап и Настя Каменских продолжают наслаждаться медовым месяцем в Турции. Пара прилетела в Анталию на частном самолете 25 мая, сразу после двухдневного свадебного торжества, и буквально забросала сеть счастливыми совместными фото с курорта. Молодожены также не забывали делиться свадебными кадрами из семейного архива и неустанно признаваться друг другу в любви. Поклонники до сих пор не могут поверить, что Потап и Настя рассекретили свой роман со счастливым концом, и продолжают умиляться их отношению друг к другу. Так, фаны не смогли устоять перед жарким фото в Instagram NK, на котором знаменитости страстно обнимаются на яхте.

Настя стоит на палубе в "леопардовом" купальнике, а Потап притянул ее рукой за талию, крепко прижимая к себе. Парочка вовсю наслаждается морской прогулкой, но больше – обществом друг друга.

Рэпер забавно позирует, приложив ладонь к лицу, будто в попытка защитить глаза от солнца или внимательно высмотреть что-то вдали. На нем – белая футболка-поло и голубые купальные шорты. Настя смеется, положив голову на плечо мужа.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Фото вызвало умиление у поклонников. Они назвали певицу и продюсера "горячей парочкой" и начали наперебой засыпать их комплиментами.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Идеальные! Смотритесь прекрасно и счастливо!", "Какая красивая пара. Смотрим на вас, и душа радуется! Счастья вам и безумной любви!", "Ви неймовірна пара", "Какие же вы классные, обожаю Вас!", "Он лучший мужчина, Насть, ты красотка!", "На горизонте любовь", "Настя ти з Потапом. Ви Дуже сексуальні", "Классное фото!" - отмечали поклонники пары.

Напомним, Настя Каменских показала страстный свадебный поцелуй с Потапом.

Ранее Настя Каменских сверкнула экстремальным декольте во время морской прогулки в Турции.