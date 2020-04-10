Горячая парочка: Эмили Ратаковски показала новое откровенное фото с мужем из их спальни

Эмили Ратаковски уже давно зарекомендовала себя как одна из самых откровенных моделей. Но если раньше это касалось только ее: девушка покоряла мир выходами в «голых» платьях, делала жаркие фото для своей странички в Instagram, а также участвовала в провокационных рекламных кампаниях, то теперь к делу она подключила и мужа.

Так, недавно 28-летняя звезда продемонстрировала фото из личного архива, где позирует полностью голой в объятиях своего любимого супруга. Горячее селфи в зеркале уже успело собрать около 2,5 миллионов лайков и облететь массу порталов. И Эмили не остановилась на этом.

Пара никого не стесняется (фото: instagram.com/emrata)

Несколько часов назад девушка «пустила» подписчиков в их с Себастьяном спальню. На фото супруги позируют в собственной постели. Эмили сидит верхом на Себастьяне, а рядом лежит их пес Коломбо. Несмотря на то что они в это раз оба одеты (к слову, комфортный спортивный костюм на Эмили только подчеркнул ее знаменитые формы), кадр получился довольно откровенным. Благодаря ему модель в который показала, что карантин пошел только на пользу их отношениям. Поклонники засыпали пару приятными словами, восхищаясь их крепкой парой, а также и красотой Эмили.

Новое фото Эмили и Себастьяна (фото: instagram.com/emrata)

Также на днях Ратаковски еще раз похвасталась своей незаурядной внешностью с помощью откровенного фото. Она надела боди с высокими вырезами на бедрах из собственной линии белья. Модель позирует на фоне стены, повернувшись к камере в профиль и продемонстрировав свои роскошные ягодицы и соблазнительный прогиб в спине. Что ж, Ратаковски знает, как держать в тонусе миллионную армию фанатов.

Эмили любит откровенные фото (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, недавно модель рассказала, как поддерживает свою форму. Оказывается, девушка не отказывает себе в калорийных десертах. Главное – съесть их в первой половине дня, уверена звезда. Также Эмили советует найти себе активность по душе, будь то йога, прыжки на батуте или бег. Таким образом, вы будете заниматься в удовольствие и заодно худеть.