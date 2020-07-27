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Горячая пантера: Настя Каменских в "хищном" бикини засветила аппетитные формы

Автор: Lite

Певица прилетела в Турцию

Настя Каменских отправилась в Турцию, но не отдыхать, а, как оказалось, выступать. Конечно же, певица успела понежиться под ласковым солнцем и сделать серию жарких фото, воспользовавшись возможностью. Так, она опубликовала кадр, на котором запечатлена в "леопардовом" бикини на пирсе.

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Артистка во всей красе продемонстрировала аппетитные формы, засветив покатые бедра и плоский животик. Снимок вышел эффектным, живым и динамичным.

"Сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка!" - подписала счастливый беззаботный кадр звезда. Также она на английском предложила повеселиться всем гостям гостиницы, где остановилась, намекнув на то, что приехала в Турцию не отдыхать, а работать.

Поклонники оценили сочные формы звезды и завалили ее комплиментами.

  • Шикарна фигура, Настя, у Вас
  • Красотка
  • Крутая
  • Горячая пантера и океан
  • Какая фигура
  • Всегда нравилась твоя внешность и тип фигуры
  • Фантастическая у Вас фигурка, Настенька!
  • Шикарная
  • Какая красивая женщина
  • Булочка с Корицей
  • Классная

Скриншот комментариев

В это время Потап не на шутку заинтриговал сеть фото с детьми. В каждой руке он держит якобы по новорожденному и позирует в компании коллег по группе MOZGI, задав поклонникам провокационный вопрос.

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