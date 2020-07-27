Горячая пантера: Настя Каменских в "хищном" бикини засветила аппетитные формы

Певица прилетела в Турцию
Настя Каменских отправилась в Турцию, но не отдыхать, а, как оказалось, выступать. Конечно же, певица успела понежиться под ласковым солнцем и сделать серию жарких фото, воспользовавшись возможностью. Так, она опубликовала кадр, на котором запечатлена в "леопардовом" бикини на пирсе.
Артистка во всей красе продемонстрировала аппетитные формы, засветив покатые бедра и плоский животик. Снимок вышел эффектным, живым и динамичным.
"Сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка!" - подписала счастливый беззаботный кадр звезда. Также она на английском предложила повеселиться всем гостям гостиницы, где остановилась, намекнув на то, что приехала в Турцию не отдыхать, а работать.
Поклонники оценили сочные формы звезды и завалили ее комплиментами.
Скриншот комментариев
В это время Потап не на шутку заинтриговал сеть фото с детьми. В каждой руке он держит якобы по новорожденному и позирует в компании коллег по группе MOZGI, задав поклонникам провокационный вопрос.