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Очень горячая: Настя Каменских в бикини завела сеть аппетитными формами

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Певица показала. какой лук предпочитает в жаркий летний день

Настя Каменских даже на карантине не прекращала заниматься спортом, правильно питаться и щедро делилась своими знаниями, навыками и опытом с поклонниками. И вот результат ее усилий – свежее фото в белоснежном бикини, на котором можно рассмотреть подтянутую фигуру и аппетитные, но стройные формы звезды.

Певица позирует на террасе своего загородного дома – в тени она коротает жаркий летний день, а образ для этого соответствующий – белоснежный купальник бикини и полосатое парео, котрое заменило певице юбку. Поклонники успели оценить покатые бедра, плоский животик и и подтянуте спортивное тело своей любимицы. Она предпочла обойтись в жару без косметики и дать коже отдохнуть.

"Очень жарко снаружи", - подписала на английском кадр Настя, ведь в Киеве действительно стоят рекордно высокие температуры.

Настя Каменских в белоснежном бикини загорала на заднем дворе дома (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти успели ее детально рассмотреть и оценить волнительные изгибы. Они не удержались от цунами комплиментов.

  • Настя фигура супер
  • Идеально и безупречно! Желание и терпение,и тяжелый труд делает невозможное, возможным!
  • Красопеточка
  • Настя в хорошей форме.Так держать!
  • Вы супер
  • Куколка
  • Красотка
  • Очень горячая
  • Секси
  • Огнище
  • Настя, какая ты! Супер! Какое у тебя тело!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских показала завораживающий живописный ролик под музыку, состоящий из самых ярких кадров ее мексиканского отпуска с Потапом.

Автор: Lite

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