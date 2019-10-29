Горячая мексиканка: Настя Каменских соблазнила сочными формами в бикини

Певица позировала на пляже в Канкуне
Настя Каменских не упускает возможности засветить аппетитные формы на камеру- ее откровенные фото неоднократно вызывали жаркие споры в сети и получали массу комплиментов от фанов. Певица призналась, какая часть тела является самой выдающейся, а также отметила, что поддерживает бодипозитив. Отпуск с Потапом в Мексике стал прекрасным поводом в очередной раз продемонстировать свои сексуальные изгибы на камеру.
На свежем фото из Канкуна, где отдыхает пара, артистка позирует в черном купальнике. На бедра она повязала пестрый платок и серкнула голыми ножками. Настя приняла грациозную позу перед камерой. Певица решила обойтись без макияжа і волосы собрала сзади в пучок.
"Каждое место здесь значимое и удивительное", - написала на испанском звезда.
Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)
Но внимание поклонников привлекли не столько атмосферные окресности, сколько фигура Насти. О ней они с удовольствием поговорили в комментариях.
Скриншот комментариев
Настя решила не ограничиваться одним снимком в купальнике и опубликовала в сториз селфи у зеркала в бикини оливкового цвета.
Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)
Ранее Потап показала "мокрое" фото с Настей Каменских и решил запутать поклонников.