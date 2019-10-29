Горячая мексиканка: Настя Каменских соблазнила сочными формами в бикини

Настя Каменских не упускает возможности засветить аппетитные формы на камеру- ее откровенные фото неоднократно вызывали жаркие споры в сети и получали массу комплиментов от фанов. Певица призналась, какая часть тела является самой выдающейся, а также отметила, что поддерживает бодипозитив. Отпуск с Потапом в Мексике стал прекрасным поводом в очередной раз продемонстировать свои сексуальные изгибы на камеру.

На свежем фото из Канкуна, где отдыхает пара, артистка позирует в черном купальнике. На бедра она повязала пестрый платок и серкнула голыми ножками. Настя приняла грациозную позу перед камерой. Певица решила обойтись без макияжа і волосы собрала сзади в пучок.

"Каждое место здесь значимое и удивительное", - написала на испанском звезда.

Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Но внимание поклонников привлекли не столько атмосферные окресности, сколько фигура Насти. О ней они с удовольствием поговорили в комментариях.

Шикарная

Красотка

Самая секси

Повезло Потапу

Какая красивая женщина!

Мулатка

Анастасия, Вам не говорили, что нельзя быть на свете красивой такой!

Нереально крутая

Как прекрасна

Дуже гарна

Скриншот комментариев

Настя решила не ограничиваться одним снимком в купальнике и опубликовала в сториз селфи у зеркала в бикини оливкового цвета.

Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

Ранее Потап показала "мокрое" фото с Настей Каменских и решил запутать поклонников.