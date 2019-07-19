ru
ua

"Горячая мамочка": Регина Тодоренко восхитила роскошной фигурой в бикини


Тодоренко очень быстро вернулась в форму после родов

Регина Тодоренко не дает расслабиться своим поклонникам. Телеведущая продолжает засыпать многомиллионную армию подписчиков фотографиями со свадьбы, а также свадебного путешествия. Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли пышную свадьбу 3 июля в итальянском городе Сорренто. При этом отметим, что пара была официально расписалась еще в октябре 2018 года. Просто на тот момент Регина была беременна, и с масштабным торжеством решили не торопиться. Ограничившись лишь небольшим праздником в кругу близких.

После громкой свадьбы в Сорренто Регина и Влад улетели на остров Крит в Греции. Кстати, на отдых они также взяли и своего 7-месячного малыша Михаила.

Судя по всему, пара уже прилетела домой. Однако эмоции от отдыха остались еще надолго. Именно такими эмоциями и решила поделиться Регина. При этом телеведущая кокетливо подчеркнула, что с отпуска "привезла с собой дополнительные бока".

"Ещк раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку (ред. - традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке), которую готовят в отеле… Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. По моим завтракам в сториз вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали. Ох уж, это чревоугодие!!!! А вы что больше всего любите делать в отелях: спать/отъедаться?" –пишет Регина.

Регина Тодоренко в купальнике (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При этом свой пост Тодоренко сопроводила красочным фото, на котором телеведущая позирует в открытом купальнике кораллового оттенка. При этом купальник имеет интересную блестящую фактуру.

Пляжный образ Регины довершает белая полосатая оверсайз рубашка, небрежно накинутая на плечи. А также солнцезащитные очки на ремешке. Волосы собраны в небрежный пучок на макушке. Тодоренко улыбается и смотрит в сторону.

Поклонники Тодоренко также поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:

  • "Горячая мамочка"
  • "Какая красотка"
  • "Фигура супер!"
  • "Красота прелесть"
  • "Отъедаться) на то и созданы фуршеты))"
  • "Регина, ты очень классная"
  • "Ты такая худая, молодец!! Что делала?"
  • "Всем бы такие бока!"
  • "Идеальная просто"
  • "Шикарная"
  • "Красуня!! Регина, ты супер"

Кстати, до этого Регина уже показывала детали этого пляжного образа.

Регина Тодоренко на отдыхе в Греции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов откровенно рассказали о семейной жизни. По их словам, она весьма бурная и эмоциональная, однако юмор всегда помогает сглаживать острые углы.

А до этого Влад Топалов впервые поделился интимной историей из Италии. Музыкант буквально довел поклонников до слез своей искренностью.

Модные девчонки: Лилия Ребрик в коротких шортах показала "морское" фото с дочками Елена Зеленская показала удачный пример торжественного total white образа
Читать все новости