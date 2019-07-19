"Горячая мамочка": Регина Тодоренко восхитила роскошной фигурой в бикини

Регина Тодоренко не дает расслабиться своим поклонникам. Телеведущая продолжает засыпать многомиллионную армию подписчиков фотографиями со свадьбы, а также свадебного путешествия. Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли пышную свадьбу 3 июля в итальянском городе Сорренто. При этом отметим, что пара была официально расписалась еще в октябре 2018 года. Просто на тот момент Регина была беременна, и с масштабным торжеством решили не торопиться. Ограничившись лишь небольшим праздником в кругу близких.

После громкой свадьбы в Сорренто Регина и Влад улетели на остров Крит в Греции. Кстати, на отдых они также взяли и своего 7-месячного малыша Михаила.

Судя по всему, пара уже прилетела домой. Однако эмоции от отдыха остались еще надолго. Именно такими эмоциями и решила поделиться Регина. При этом телеведущая кокетливо подчеркнула, что с отпуска "привезла с собой дополнительные бока".

"Ещк раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку (ред. - традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке), которую готовят в отеле… Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. По моим завтракам в сториз вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали. Ох уж, это чревоугодие!!!! А вы что больше всего любите делать в отелях: спать/отъедаться?" –пишет Регина.

Регина Тодоренко в купальнике (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При этом свой пост Тодоренко сопроводила красочным фото, на котором телеведущая позирует в открытом купальнике кораллового оттенка. При этом купальник имеет интересную блестящую фактуру.

Пляжный образ Регины довершает белая полосатая оверсайз рубашка, небрежно накинутая на плечи. А также солнцезащитные очки на ремешке. Волосы собраны в небрежный пучок на макушке. Тодоренко улыбается и смотрит в сторону.

Поклонники Тодоренко также поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:

"Горячая мамочка"

"Какая красотка"

"Фигура супер!"

"Красота прелесть"

"Отъедаться) на то и созданы фуршеты))"

"Регина, ты очень классная"

"Ты такая худая, молодец!! Что делала?"

"Всем бы такие бока!"

"Идеальная просто"

"Шикарная"

"Красуня!! Регина, ты супер"

Кстати, до этого Регина уже показывала детали этого пляжного образа.

Регина Тодоренко на отдыхе в Греции (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Скриншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов откровенно рассказали о семейной жизни. По их словам, она весьма бурная и эмоциональная, однако юмор всегда помогает сглаживать острые углы.

А до этого Влад Топалов впервые поделился интимной историей из Италии. Музыкант буквально довел поклонников до слез своей искренностью.