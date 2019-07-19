"Горячая мамочка": Регина Тодоренко восхитила роскошной фигурой в бикини

Тодоренко очень быстро вернулась в форму после родов
Регина Тодоренко не дает расслабиться своим поклонникам. Телеведущая продолжает засыпать многомиллионную армию подписчиков фотографиями со свадьбы, а также свадебного путешествия. Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли пышную свадьбу 3 июля в итальянском городе Сорренто. При этом отметим, что пара была официально расписалась еще в октябре 2018 года. Просто на тот момент Регина была беременна, и с масштабным торжеством решили не торопиться. Ограничившись лишь небольшим праздником в кругу близких.
После громкой свадьбы в Сорренто Регина и Влад улетели на остров Крит в Греции. Кстати, на отдых они также взяли и своего 7-месячного малыша Михаила.
Судя по всему, пара уже прилетела домой. Однако эмоции от отдыха остались еще надолго. Именно такими эмоциями и решила поделиться Регина. При этом телеведущая кокетливо подчеркнула, что с отпуска "привезла с собой дополнительные бока".
"Ещк раз позволю себе повториться и написать, как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку (ред. - традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке), которую готовят в отеле… Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете. По моим завтракам в сториз вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали. Ох уж, это чревоугодие!!!! А вы что больше всего любите делать в отелях: спать/отъедаться?" –пишет Регина.
Регина Тодоренко в купальнике (фото: instagram.com/reginatodorenko)
При этом свой пост Тодоренко сопроводила красочным фото, на котором телеведущая позирует в открытом купальнике кораллового оттенка. При этом купальник имеет интересную блестящую фактуру.
Пляжный образ Регины довершает белая полосатая оверсайз рубашка, небрежно накинутая на плечи. А также солнцезащитные очки на ремешке. Волосы собраны в небрежный пучок на макушке. Тодоренко улыбается и смотрит в сторону.
Поклонники Тодоренко также поспешили оставить свои комментарии под ее новым фото:
Кстати, до этого Регина уже показывала детали этого пляжного образа.
Регина Тодоренко на отдыхе в Греции (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Скриншот поста: instagram.com/reginatodorenko
Напомним, ранее Тодоренко и Топалов откровенно рассказали о семейной жизни. По их словам, она весьма бурная и эмоциональная, однако юмор всегда помогает сглаживать острые углы.
А до этого Влад Топалов впервые поделился интимной историей из Италии. Музыкант буквально довел поклонников до слез своей искренностью.