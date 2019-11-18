Горячая мамочка: Регина Тодоренко "обжигает" идеальными формами на вечернем фото

Регина рассказала, как проходят ее свободные вечера дома
Регина Тодоренко стала “подозрительно часто” в последнее время баловать поклонников “пикантными” фото. К примеру, на прошлой неделе Тодоренко и Топалов сразили наповал total black выходом! Украинская телеведущая получила очередную награду. На этот раз Регина победила в номинации “Герой сети” от российского журнала “ОК!” На светское мероприятие Тодоренко пришла в очень стильном образе - черный брючный костюм с оригинальным ассиметричным жакетом, который оголяет одно плечо, а также грудь своей обладательницы.
Еще позже Тодоренко опубликовала “знойное” фото, на котором с максимально естественным макияжем пронзительно смотрит в камеру. И вновь в глаза непроизвольно бросается глубокий вырез.
Знойная Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Новый кадр от Регины также не обошелся без пикантной детали.
Регина сделала по-домашнему милый кадр, позируя на фоне разбросанных по квартире игрушек своего сыночка Михаила (родился 5 декабря 2018). Вечернее фото Тодоренко подписала следующим образом: “#добройночи Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп”.
При этом телеведущая вновь блеснула роскошным декольте, позируя в черном нижнем белье.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Поклонники телеведущей также поспешили прокомментировать ее новое фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko
Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Регине Тодоренко после их встречи на Танцы со звездами 2019. Певица заявила, что "эта девочка далеко пойдёт".