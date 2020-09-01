Горячая мамочка: полуобнаженная Джиджи Хадид блистает в откровенной фотосессии

Джиджи Хадид зарекомендовала себя как весьма скрытную мамочка. После того как миру стало известно о ее беременности, она еще долго хранила молчание, не спеша делиться кадрами с животиком или рассказывать свои впечатления о новом опыте. Но чем ближе время появления на свет малыша (ребенок пары должен родиться уже в сентябре), тем откровеннее ведет себя старшая из знаменитых сестер.

Джиджи снялась в откровенной фотосессии (фото: instagram.com/gigihadid)

Так, недавно Джиджи поделилась трогательными кадрами, сделанными во время беременности. Это был первый раз, когда девушка показала живот. И поскольку кадров в разных нарядах было сделано много, они все прибывают на Instagram популярной модели. Причем если сначала Джиджи продемонстрировала фото в достаточно скромных нарядах, то теперь образы заметно более откровенные.

Модель перестала скрывать животик (фото: instagram.com/gigihadid)

25-летняя модель предстала практически обнаженной – зеленое платье с шифоновыми вставками полностью оголило внушительных размеров животик, а также грудь будущей мамочки. На других фото она надела свободного джинсы, которые вынуждена была расстегнуть, а также кроп-топ. Позже знаменитость добавила несколько видео с бэкстейджа. «33 недели», – подписала Хадид знаковую для нее фотосессию.

«Восхитительна», «Ты так прекрасна», «Ты просто ангел», «Удивительная мамочка», «Это более, чем мило», и – оценили съемку поклонники Хадид. К слову, Зейн Малик – возлюбленный модели и отец ребенка – по-прежнему хранит молчание. Парень появляется в редких сториз своей девушки, а сам предпочитает не откровенничать в социальных сетях.