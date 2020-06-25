Горячая кровь: победительница Холостяк-9 сделала признание о ревности мужа и отношениях со свекровью

Никита Добрынин и Дария Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова рассекретила, когда планирует стать мамой

Холостяк-9 Никита Добрынин и его жена и победительница проекта Дария Квиткова открыто общаются с поклонниками и делятся с ними своими радостями, эмоциями, мыслями и планами. Украинская пара – одни из немногих, кто узаконил свои отношения по окончанию самого романтического шоу. любленные счастливы, что смогли отыскать друг друга, и теперь дают поклонникам советы по развитию и укреплению отношений. О своей личной жизни Никита и Даша также распространются охотно и готовы делиться ее подробностями. Например, девушка рассказала, когда пара планирует пополнение в семье.

В интервью Сегодня.Lifestyle Даша отметила, что стать родителями молодожены хотят в ближайшее время. Они даже придумала детям имена.

"Мы часто об этом разговариваем. Планировали, и даже имена придумывали. Ну, мы как обычная семья. Нам бы хотелось этого в ближайший год, то есть не через 5-6 лет, а чтобы это произошло в скором времени", - признались влюбленные.

Никита Добрынин и Дария Квиткова часто балуют поклонников романтическими фотосессиями (фото: instagram.com/kvittkova)

Также Даша рассекретила свои отношения со свекровью Еленой Николаевной и рассказала, как мама Никиты отреагировала на нее при первом знакомстве.

"У нас с Еленой Николаевной случилась любовь с первого взгляда. И даже в конце нашего знакомства она Никите сказала, что если он меня обидит, то ему не поздоровиться. Мы очень хорошо общаемся", - заявила девушка.

Оказалось, что Никита ревнует жену и способен выражать свои эмоции довольно бурно. Это не удивительно, ведь Даша – эффектная девушка, к тому же умеет себя подать.

Никита Добрынин и Дария Квиткова 20 мая стали мужем и женой (фото: instagram.com/kvittkova)

"Никита иногда меня ревнует, он горячая, бурлящая кровь. Я, если честно, не даю поводов для ревности, но бывает такое, что на меня кто-то посмотрел, проявил внимание, в такие моменты Никита подходит и показывает всем своим видом, что я его девушка, и не нужно тут околачиваться. Он открыто это показывает, и даже может говорить об этом, что вот сейчас нехорошо было, я говорю – поняла", - поделилась Даша.

Напомним, что ранее Даша Квиткова показала горячее селфи у зеркала в прозрачных трусиках.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite