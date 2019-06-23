Горячая Каменских в кожаном комбинезона пленила бесконечными ногами

Настя Каменских даже после замужества не перестает радовать поклонников откровенными фотосетами и пикантными образами. Она, наконец-то, рассекретила имя автора своих горячих домашних фотосессий, продюсера и рэпера, а теперь и ее законного мужа, Потапа. Артист гордится своей женой - талантливой красавицей, а также хвалит ее кулинарные умения, ведь Настя оказалась еще и прекрасной хозяйкой – она успевает найти в плотном графике время для экспериментов на кухне и порадовать супруга изысками. Певица также находит время для съемок в рекламе и балует поклонников эффектными фотосетами. Например, на свежем фото в Instagram звезда позирует в черном кожаном комбинезоне с множеством молний.

Роскошная певица продемонстрировала свою шикарную фигуру и длинные стройные ножки. Наряд идеально повторил контуры ее тела и подчеркнул область декольте. Она держит в руках кожаную куртку с бахромой, а в качестве обуви отдала предпочтение туфлям на шпильке. Аксессуары – кожаные браслеты и серебряные цепочки с кулонами.

Поклонники по достоинству оценили новый образ Насти. Они восхитились ее формами и обратили особое внимание на бесконечные ноги звезды.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Такая ..... Просто супер!", "Настя крутая", "Вы лучшая", "Настя Потапенко - сама женственность и красота! Повезло Потапу!", "Образ супер!", "Настя клевая и Потап красавчик! Крутая пара!", "Які ноги!", "Красотуля", - писали впечатленные фаны.

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Напомним, что Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.

Ранее загоревшая Настя Каменских без косметики покорила внешним видом.