Горбунов, Осадчая, Фагот, Пустовит и другие на презентации тизерапроекта "Кофе с кардамоном"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: пресс-служба)

Историческая драма "Кофе с кардамоном" - украинско-польский проект

Вчера, 4 ноября, светский Киев погрузился в европейскую атмосферу XIX в. – в музее Ханенко состоялась презентация украинского-польского проекта "Кофе с кардамоном". Главные роли в нем исполнили украинская актриса Алена Лавренюк и польский актер Павел Делонг. Поддержали главных героев на презентации тизера Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, Катя Сильченко, Лилия Пустовит, Фагот (ТНМК), Ольга Навроцкая, Виктория Тигипко, Андрей Халпахчи, Филипп Ильенко, Ася Мхитарян, Виктория Батуи, Елена Рева, Алексей Гладушевский, Полина Неня, Маша Виноградова, Юлия Хромцова, Юрий Движон и др.



Гости наслаждались вечером в сопровождении фортепиано, сладких угощений и львовского кофе. Ведущий мероприятия – Богдан Трибой. Сначала аудиторию поздравила Наталья Гурницкая – автор бестселлера "Мелодия кофе в тональности кардамона", по мотивам которой был снят тизер.

Историческая драма "Кофе с кардамономи"

Затем главные герои – Алена Лавренюк и Павел Делонг, который специально прилетел из Варшавы для презентации "Кофе с кардамоном", лично представили тизер публике.

Кофе к кардамоном: звездные гости тизерпремьеры



Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Юрий Горбунов

Екатерина Осадчая

Катя Сильченко

Лилия Пустовит

Фагот (ТНМК)

Ольга Навроцкая

Виктория Тигипко

Андрей Халпахчи

Ася Мхитарян

Виктория Батуи

"По-моему, одной из главных особенностей нашего проекта является его визуальная составляющая. Это точно одна из самых красивых картинок из всех украинских сериалов, которые я до сих пор видела. А то, что подкупает абсолютно каждого – это факт, что кроме такой волшебной картинки здесь очень глубокая история жизни, которой хочется сопереживать. Такое сочетание – истории, завернутой в очень красивую сказочную обертку, является нынче уникальным. Как по мне, таких продуктов нам сейчас не хватает. И именно таким станет наш проект "Кофе с кардамоном". Я читала книгу, которую мы взяли за основу сериала, и мне кажется, что каждая женщина найдет что-то свое в этой героине. У нее настолько разнообразная гамма характера – она и уязвимая, и чувственная, и кажется наивной, но у нее очень сильный внутренний стержень", – рассказала Алена.

Алена Лавренюк и Павел Делонг

"У нас, наверное, еще нет такого украинского-польского проекта, где будут играть украинская актриса и польский актер. А это так важно для сотрудничества наших стран. Тем более, такая интересная история. Я играю персонажа, который понимает, что, возможно, встретил самую большую любовь в своей жизни. Может, он что-то утратил или не почувствовал, или не прожил то главное, но сейчас имеет шанс это сделать. Для меня это действительно роль, о которой можно мечтать", – прокомментировал Павел.

Гости тизерпремьеры "Кофе с кардамоном"

"Кофе с кардамоном" – это историческая драма, рассказывающая волнующую и страстную историю о неравном, грешном чувстве женатого польского шляхтича Адама (Павел Делонг) и молодой украинской красавицы Анны (Алена Лавренюк). История любви разворачивается на фоне "Весны народов" (повышение уровня украинского национального сознания и один из самых теплых периодов в истории украинского-польских отношений). Тизер будущего сериала был снят во Львове. В основе идеи – сюжет национального бестселлера Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Съемки сериала будут проходить весной следующего года.

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