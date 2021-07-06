Голый мужчина и неудачный полет пиджака: выступление Тины Кароль на Atlas Weekend прошло с конфузами

На сцену Тина Кароль выехала на мотоцикле в черном костюме и в необычной позе – задом к рулю, а ноги поставила на плечи водителя, который был в шлеме.

А потом проехала по сцене стоя ногами на байке. Стоит отметить, что артистка была на каблуках, а водитель потом показывал трюки, но уже без звезды.

Свою композицию "Нежно" артистка исполнила со змеей на плечах. Этот питон уже знаком поклонникам - ранее Кароль показывала его на видео в Instagram.

Шикарный концерт Тины Кароль не обошелся без конфузов. Перед выступлением на сцену пробрался неизвестный мужчина, который был абсолютно голым. Он встал на одно колено и начал очень громко кричать и посылать воздушные поцелуи в сторону выхода артистов. Охрана быстро убрала поклонника.

Скриншот

Второй конфуз произошел с самой артисткой. Во время концерта она сняла свой пиджак и решила бросить его на сцену. Однако траекторию она не рассчитала и пиджак приземлился на голову одного из танцоров. Стоит отметить, что артистка не растерялась и спокойно продолжила свое выступление.

Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend