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С голыми плечами и в необычных джинсах: Лилия Подкопаева покорила стильным повседневным луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.12.2019 - 18:56
С голыми плечами и в необычных джинсах: Лилия Подкопаева покорила стильным повседневным луком
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка продемонстрировала стройные ножки

Лилия Подкопаева недавно первый раз официально вышла в свет после родов. Вместе со своим возлюбленным Игорем Дубинским она посетила "Ніч Химер" в рамках церемонии награждения от программы "Зірковий шлях" на канале "Україна". Для своего эффектного появления на людах гимнастка выбрала изысканное черное атласное платье с внушительным декольте. Спортсменка признается, что прилетела в Киев всего на пять дней, ведь с США ее ждет маленькая доченька, которая находится на грудном вскармливании. Поездка в Украину для Лилии оказалась продуктивной. Помимо светских выходов, она успела встретиться с подругами.

На страничке Олимпийской чемпионки в Instagram появились фото, на которых она показала свой повседневный образ и засветила стройную фигурку. На кадрах Лилия позирует вместе с подругой, бизнесвуман Наталье Диденко.

На Лилии – черный уютный свитер в воротником-хомутом и вырезами на плечах, а также оригинальные джинсы скинни. Брюки скроены из двух частей: сверху – классическая джинсовая расцветка индиго, а чуть выше колен и до низа – черная ткань создающая эффект высоких ботфортов.

С голыми плечами и в необычных джинсах: Лилия Подкопаева покорила стильным повседневным луком

Фото: Лилия Подкопаева с подругой (instagram.com/podkopayeva_official)

Лилия предпочла не делать макияж, а ее внешнему виду можно только позавидовать – гимнастка выглядит свежо и молодо, а улыбка не сходит с ее лица.

С голыми плечами и в необычных джинсах: Лилия Подкопаева покорила стильным повседневным луком

Фото: Лилия Подкопаева с подругой (instagram.com/podkopayeva_official)

Кстати, в интервью Кате Осадчей Лилия рассекретила имя младшей дочери – девочку назвали Эвелиной. Гимнастка призналась, что вернуться в форму после родов ей было легко, а за беременность она набрала всего 9 кило.

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Новости Украины Лилия Подкопаева
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