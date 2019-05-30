С голубыми губами: травести-дива Монро в смелом образе оголилась на камеру

Украинская трвести-дива Монро за словом в карман не лезет и привыкла говорить и писать то, что думает. Она умеет мастерски эпатировать публику, примеряя смелые образы и устраивая экстравагантные фотосессии. На этот раз знаменитость решила объеденить и то, и друге. Она опубликовала в instagram снимок, датированный 2017-м годом, на котором позирует в дерзком образе, оголив одну грудь, а также обсудила с подписчиками последний выпуск пограммы российской телеведущей Ксении Собчак "Острожно, Собчак!"

Монро заинтересовало противостояние "старой гвардии" светских львиц и молодого поколения "инстаграмщиц", которые ловко зарабатывают деньги фактически из воздуха. Она решила дать меткую саркастическую характеристику и тем, и другим.

"Старая гвардия богатых и успешных, принято называть элитой вроде как, но давайте будем честными, из кого была сформирована элита в 90-ых? Ага! Коммунисты, их дети комсомольцы, КГБшники, бордовые пиджаки, директора магазинов и складов, бригадные, верные фронтовые подруги. Ну и табун художников, режиссеров, архитекторов, актеров, писателей, профессура, короче элита в правильном понимании этого термина, которые были вхожи в высшие кабинеты и восхваляли власть", - поделилась она своим мнением.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Девушек, зарабатывающих в соцсетях, которые выглядят на фото безупречно она назвла "упругими и сочными", которые могут бесплатно получать элитную рекламную продукцию и посещать закрытые вечеринки.

"Поколение 90-ых - 00-вых, столкнулось с героинями современности: молодыми, сочными, упругими, уже подколотыми, инста-дивами, которые демонстрируют свои идеальные, отретушированные фигуры в своих инста-аккаунтах, и зарабатывают миллионы. Рекламные контракты рекой, вещи и продукция вагонами в подарок, приглашения на самые громкие светские вечеринки ящиками", - написала Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Она отметила, что в ходе дискуссии, каждая из сторон осталась при своем мнении и уступать "место под солнцем" оппоненткам не собиралась.

"Батл затянулся на полтора часа, и в конце даже запахло жареным, но драки не вышло, сорри за спойлер. Но если ждете шкандаля - ни фига: Все героини этого поучительного диалога на своем месте, и каждая готова за свое место бороться и отстаивать! Благо зубы и ногти на месте", - констировала артистка.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Для себя же она сделала вывод, что красивая ухоженная внешность и откровенные снимки – залог успеха в сети.

"Единственный вывод, который сделала я: хочешь миллионную аудиторию - давай больше обнаженки и секса! Душа, глубокие мысли, самокопание, чувство юмора, даже бесконечные пи**страдания ничто по сравнению с шикарным, ухоженным декольте или стройными ножками!" - подытожила она.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Свои размышления Монро сопроводила эпатажным фото, на котором запечатлена в черном парике с прической каре и короткой челкой. Особого внимания заслуживает ее яркий макияж – губы ультра синего цвета и широкие стрелки. Она оголила одну грудь, предусмотрительно прикрыв интимную часть декоративной звездой.

Ранее травести-дива Монро сделала душевное признание в День Киева.

К слову, дива Монро раззадорила сеть смелой фотосессией в белье.