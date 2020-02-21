Голос країни-10: на сцене споют офицер ВСУ и жертва семейного насилия

В это воскресенье, 23 февраля, в 21.00 на телеканале «1+1» во время слепых прослушиваний шоу Голос країни-10 на сцене споет девушка, которая стала жертвой семейного насилия, офицер Вооруженных Сил Украины, который впервые выйдет на большую сцену, и актер дубляжа сериала «Величне століття. Роксолана».

Татьяна Ничай

На сцену главного вокального шоу выйдет 21-летняя Татьяна Ничай, которая приехала со Львова, чтобы вдохновить своего отца реализовать давнюю мечту – вернуться на сцену. Отец девушки – оперный певец, после рождения дочери, был вынужден сменить профессию, чтобы обеспечивать семью. Сейчас он работает дальнобойщиком и не оставляет надежды однажды показать себя публике и снова спеть для широкой аудитории. На слепых прослушиваниях Татьяна выполнит легендарный хит «Dancing queen» - ABBA: «Сегодня я буду петь любимую папину песню. Я надеюсь, именно это выступление даст ему толчок к тому, чтобы в следующем году он тоже пришел на «Голос країни» и спел», - говорит девушка.

Василий Процюк

Также зрителей и тренеров ждет эмоциональное выступление 26-летнего офицера Вооруженных Сил Украины - Василия Процюка, который исполнит песню Сергея Бабкина «Пробач». Парень – самородок, никогда профессионально не занимался вокалом, а певческий талант открыл в себе, будучи студентом: «Стать военным было моим сознательным решением, потому что я считаю, что каждый человек должен служить своей стране и людям. Это наш долг. На одном из праздников мои сослуживцы услышали, как я пою и были чрезвычайно поражены. Это они настояли на том, чтобы я пришел на «Голос країни». Удастся ли ему развернуть хотя бы одно красное кресло, узнаем уже в это воскресенье.

Александра Горупа

В новом выпуске проекта на сцену слепых прослушиваний выйдет и Александра Горупа из Минска. Девушка рано вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она стеснялась признаться об этом родителям и знакомым, но нашла в себе силы уйти от горе-мужа и начать новую жизнь: «Хочу, чтобы девушки понимали - с любой ситуации можно найти выход. Несмотря на все, что я пережила, я сейчас здесь на «Голосі країни» и иду к своей мечте. Я мечтаю доказать каждому, что я достойна быть среди талантливых людей». На сцене Александра исполнит трогательную песню Tony Braxton - «Un-break my heart».

Владимир Митев

На сцену главной битвы эпохи выйдет и 33-летний Владимир Митев в образе дрэг-королевы – это перевоплощение мужчины в супергротескний женский образ. На слепые прослушивания участник пришел под сценическим именем Влада Шнерн и исполнил арию из оперы «Кармен». Сможет ли парень поразить своими вокальными способностями тренеров так же, как феерическим нарядом, узнаем уже в воскресенье.

Денис Жупник

Выйдет на сцену слепых прослушиваний и Денис Жупник из Киева, который исполнит песню MONATIKa - «Жизнь поет». Сейчас парень работает радио и телеведущим, а еще его голосом говорит один из султанов в телесериале «Величне століття. Роксолана». Будучи тесно связанным с музыкой в ​​рамках работы, он на самом деле давно мечтал заявить о себе на вокальной сцене. Первую попытку покорить «Голос країни» Денис сделал несколько лет назад, во втором сезоне проекта, тогда ему удалось развернуть одно красное кресло. Сможет ли он превзойти свой предыдущий результат в шоу, зрители узнают уже скоро. «Когда ты тесно связан с музыкой на радиостанциях и музыкальных премиях, ты постоянно слышишь, как люди поют, и думаешь, а почему не я на их месте? Хочу использовать возможность громко заявить о себе в десятом сезоне «Голосу країни»», - признался Александр.

Кто из участников сможет развернуть 4 красных кресла, и кто из тренеров первым соберет команду, узнаем уже в воскресенье.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главном сражении эпохи - юбилейном сезоне Голосу країни-10 зрители узнают в ближайшее время.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».