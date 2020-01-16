Голос країни-10: Потап, Каменских, Монатик, Кароль и Дан Балан высказались о стратегии победы

Уже 19 января в 21:00 на телеканале «1+1» стартует десятый юбилейный сезон Голоса країни 10, который станет главной вокальной битвой эпохи. Телезрителей ждет сильнейший отбор вокалистов за всю историю проекта: кастинги по всей Украине, участники со всего мира, мощные голоса, уникальные тембры и жизненные истории, которые впечатляют. Накануне десятого сезона тренеры поделились, какие именно голоса ищут и какую стратегию для победы выбрали.

Самый опытный тренер проекта Тина Кароль рассказала, кого ищет в свою команду и сделала неожиданное признание: «Это не только юбилейный сезон, а настоящая битва эпохи. Все вокалисты амбициозны, эмоциональны, артистичны. С разными судьбами, но общей целью — вести за собой людей на сторону добра. У них не просто сильные голоса — песни льются из сердца. Уверена, на сцене «Голосу» зажжется новая звезда. Во время слепых прослушиваний я увидела ее среди участников и даже задумалась над тем, чтобы взять под свое крыло вокалиста как продюсер».

ПТП, который в этом сезоне занял двойное кресло вместе со своей женой NK, сказал, что они пришли на проект ради того, чтобы помогать певцам раскрываться, продемонстрировать весь свой потенциал: «Мы очень счастливы и знаем, что счастливый человек - реализованный. Поэтому мы хотим набрать в команду артистов, которые стремятся к внутреннему апгрейду. Мы в поисках классных певцов, которые хотят меняться. Наше супер-задача не просто работать со своей командой на протяжении проекта, а сделать так, чтобы по окончанию Голосу країни наши участники знали, как добиться успеха за его пределами».

А NK поделилась, кого ожидает найти: «Я ищу личностей ярких и готовых победить не только в шоу, но и над собой и своими страхами. А моя миссия - им в этом помочь. Конечно, голос имеет очень важную роль в этом шоу, но, как подсказывает мой тренерский опыт, важно и то, как человек держится на сцене, как она движется, какую энергетику передает».

Мультиартист MONATIK поделился собственной стратегией, которая должна привести его к победе: «Для меня это очень долгожданный сезон и конечно же я пришел побеждать, как и каждый из тренеров. Стратегия у меня не меняется из года в год. Я уже 2-й год на «Голосі країни» и 2 года я был на «Голос.Діти», и там, и здесь - работать с душой, работать на полную, работать на максимум, вдохновлять, и надышаться участниками. Создавать что-то новое, открывать такое, что раньше казалось невозможным».

Dan Balan рассказал, что будет пытаться почувствовать «своего» вокалиста: «Мне для начала нужно почувствовать энергетику исполнителя, а стратегии и план по борьбе за участника отходит на второй план. Для меня Голос країни - это проект прежде всего о голосе, о возможности почувствовать исполнителя и понять, что именно я могу помочь раскрыть его талант».

Напомним, в тренерских креслах зрители телеканала «1+1» увидят Тину Кароль, которая является рекордсменкой по количеству побед; Дана Балана, который присоединился к команде Голосу країни в прошлом сезоне, и несмотря на то, что был новичком, смог одержать победу; MONATIK, который уже в третий раз станет тренером вокального шоу и не теряет надежды получить первенство в юбилейном сезоне и впервые за всю историю взрослого Голосу країни, а в двойном кресле за победу будут соревноваться сразу два тренера - супруги ПТП и NK.

Кто сможет привести своих подопечных к победе в главной вокальной борьбе эпохи - юбилейного сезона Голосу країни-10 узнаем совсем скоро.