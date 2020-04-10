Голос країни-10 нокауты: чем удивят участники команды Тины Кароль

По результатам прошлых выпусков этапа «нокауты» стали известны имена участников, которые продолжат участие и будут бороться за победу в шоу, из команды MОNATIKа, Дана Балана и ПТП с NK. В это воскресенье зрители узнают, кто из команды Тины Кароль будет бороться за победу в главной битве эпохи. Зрителей ждут яркие перевоплощения участников и выступления, которые удивят неожиданным выбором репертуара.

Откроет «нокауты» заключительного эпизода поющий фермер Артем Семенов - один из самых ярких участников в команде Тины Кароль. Парень выйдет на главную вокальную сцену страны с легендарным хитом Rummstein - «Du Hast». Участники юбилейного сезона считают Артема сильным конкурентом и восхищаются его вокальными способностями и тембром. Сам парень признается, проект уже изменил его жизнь, и он решительно настроен побеждать и дальше: «Голос країни» дал мне уверенность. Долгое время меня не было экране, и тут такое феерическое возвращение. Участие в проекте изменило мою жизнь, после такого громкого возвращения меня уже не так просто подвинуть с этой сцены », - отметил Артем перед выходом на сцену.

Как отреагируют зрители и тренеры на смелый выбор песни, и удастся ли Артему завоевать вожделенное место на стульях победителей в «нокаутах», узнаем в скором времени.

Ульяна Горбачевская

Неожиданным выбором песни удивит и Ульяна Горбачевская - исследовательница аутентичных украинских песен. На этапе «нокаутов» она впервые споет на английском языке - на сцене Ульяна исполнит песню Hans Zimmer & Lisa Gerrard - «How we are free».

«Я чувствую в себе силу бороться. Песня, которая будет звучать в моем исполнении - мировой хит, но я спою ее так, как это делали наши бабушки - в народной манере. Я хочу совершить переворот в сознании украинцев и победить на «Голосі країни» с аутентичной архаичной песней - для этого я приложу максимум усилий», - призналась участница.

Ольга Мельник

На сцену «Голоса країни» во время «нокаутов» выйдет Ольга Мельник - девушка, которая смогла поразить своим сильным голосом всех тренеров проекта и стала рекордсменкой по количеству просмотров на You Tube. Ее выступление со слепых прослушиваний на официальной странице проекта в YouTube собрало более 2,8 млн просмотров.

«В десятом сезоне вокального шоу я представляю тех исполнителей, которые знают чего хотят. Я хочу, чтобы обо мне узнали больше людей, чтобы они видели себя во мне, чтобы понимали - в жизни возможно все. Я хочу победить и верю, что смогу», - призналась Ольга.

Среди участников команды Тины Кароль и звезда «Танців з зірками», ведущий программы «Одруження наосліп» Даниель Салем, который будет закрывать своим выступлением «нокауты» юбилейного сезона. На главной вокальной сцене страны он исполнит песню «Я солдат» группы 5NIZZA. На проект мужчина пришел ради своей дочери: «Я пример для своей дочери, поэтому уровень ответственности возрастает. Надо учить своих детей, никогда не поздно бороться, нет ничего невозможного», - признался Даниель перед выходом на сцену.

Найдет ли Тина Кароль место на стульях победителей «нокаутов» для самого харизматичного участника своей команды, узнаем уже в это воскресенье.

Напомним, зрителей ждет еще один неожиданный сюрприз - в заключительном эпизоде ​​этапа «нокаутов» на главной вокальной сцене страны споет мама Дана Балана.

Людмила Балан посетит «Голос країни», чтобы сделать сюрприз для сына и поддержать его на проекте. Как отреагирует сын на неожиданный сюрприз, зрители узнают уже в это воскресенье.

Смотрите вокальное шоу «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале "1 + 1".