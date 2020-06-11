Голая в ванной: 55-летняя Элизабет Херли показала провокационное фото в честь своего дня рождения

Элизабет Херли, которая отметила на днях свой 55 день рождения, решила поздравить саму себя оригинальным образом. Актриса запостила фото, на котором она позирует обнаженной в ванной, наполненной пеной. Ничего провокационного на снимке нет, но выглядит звезда невероятно соблазнительной и молодой. «С днем рождения! Это пятый день рождения, который мы отмечали во время карантина в моей маленькой группе, включая 80-летие моей матери и 18-летие моего сына. Благодарна быть счастливой и здоровой и иметь лучшую семью и друзей. Надеюсь, что однажды реальная жизнь снова начнется».

Фото в честь дня рождения (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Одним из первых звездную маму поздравил сын Дэмиан, который с возрастом становится копией Херли. «С днем рождения моего близнеца! Моя сообщница навсегда! Я люблю тебя, мама», – написал он. Этот день звезда провела с семьей в своем доме в поместье Херефордшир, там она живет с мамой и сыном. Нужно отметить, что вынужденная самоизоляция не слишком расстроила звезду. Несмотря на то что Элизабет не смогла устроить пышную вечеринку, она не унывает. А отдых на природе с близкими людьми и обожаемыми питомцами – любимый вид досуга вечно молодой красавицы.

Элизабет накануне дня рождения (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Поклонники также не стали молчать, засыпав Херли комплиментами и пожеланиями. Как обычно, фолловеры отметили, что выглядит актриса намного моложе реального возраста. Многие называли ее «девочкой», «малышкой» и в целом больше 35 никто давать ей не хотел. Что ж, когда смотришь на стройное подтянутое тело Элизабет в купальниках, которыми она делится со своими подписчиками, а также ее гладкую сиюящую кожу, по-другому и не скажешь.

Напомним, накануне своего дня рождения Херли также опубликовала соблазнительные снимки. Она позирует в бикини леопардовой расцветки, а также голубом парео с бахромой. Так что годам сдаваться она явно не намерена.