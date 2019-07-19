Голая правда: Кендалл Дженнер предстала полностью обнаженной и сделала откровенное признание

Кендалл Дженнер – самая высокооплачиваемая в мире модель, которая регулярно участвует в рекламных кампаниях лучших марок. Недавно она представила новую работу. Девушка стала лицом австралийского бренда Ksubi. 23-летняя красотка примерила джинсы, пиджаки из денима, футболки, худи и прочие casual-вещи. По ее словам, она обожает такой стиль и саму марку и была крайне взволнована возможностью принять участие в данном проекте. Дженнер показала несколько луков, которые вызвали бурю восторгов у фолловеров.

"Голое" фото Кендалл посвятила проблемам с кожей (фото: instagram.com/kendalljenner)

Впрочем, обнаженные кадры вызывают не меньше эмоций у подписчиков знаменитой красавицы. И несколько часов назад Кендалл дала поклонникам повод еще раз полюбоваться своим безупречным телом. Она опубликовала фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрыв грудь рукой. Цепочка с крупным кулоном – все, что можно увидеть на модели, Кендалл обошлась даже без макияжа.

Дженнер часто делится рекламными постами (фото: instagram.com/kendalljenner)

Такой откровенный кадр она запостила не просто так. Фото она сопроводила признанием. Оказывается, в юности у Кендалл были проблемы с кожей, но она справилась с ними и теперь хочет рассказать всем, как. "Когда я была старшеклассницей, на моей коже были жуткие акне, и я даже не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей…". Далее Кендалл порекомендовала средство, которое помогло ей. Такой рекламный пост не на шутку разозлил ее поклонников. Многие из них возмутились, что модель выступает так открыто с конкретным препаратом. Причем фото ее явно отретушировано.

Комментарий возмущенной поклонницы (фото: принтскрин комментария, instagram.com/kendalljenner)

"Я сомневаюсь, что вы использовали этот препарат в старшей школе... Я использовала, и это еще больше испортило мою кожу. Такие люди, как вы, которые притворяются, что боролись, просто уничтожают меня. У вас нет шрамов, вы вряд ли увидите какой-то результат… И если вы действительно хотели рассказать о проблеме, вы бы не опубликовали сильно отредактированную фотографию", – написала одна из разочарованных подписчиц.

Кендалл не привыкать к бурной реакции сети (фото: instagram.com/kendalljenner)

Видимо, Кендалл действительно задела фолловеров, так как комментарий набрал массу лайков и комментариев. Впрочем, всем членам семейства не привыкать к нелицеприятным комментариям.