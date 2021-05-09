Go_A провели первую репетицию номера для Евровидения и показали, как проводят время в Роттердаме

Музыканты облачились в концертные наряды, и оттачивали шоу. Как видно на кадрах, для выступления Go_A подобрали не только яркий видеоряд - инсталляция будет транслироваться на огромном экране за самими артистами, но и драйвовый танцевальный номер с люминесцентными обручами в руках.

На артистах одежда в бело-черных тонах с этно-элементами, а солистка группы Катерина Павленко в черном платье и пышном зеленом кожушке-накидке.

Видео: группа Go_A провела первую репетицию номера на сцене Евровидения в Роттердаме

Группа Go_A отрепетировала концертный номера для Евровидения на сцене в Роттердаме (фото: eurovision.tv)

Также музыканты в своем Instagram в stories рассказали подробности о прибытии в Роттердам, как проводили время перед репетицией, и поделились первыми впечатлениями.

Сразу после прилета в аэропорту им сделали тесты на COVID-19, выдали специальные бейджи участников Евровидения и активировали их, после чего группа с командой отправилась на автобусе в отель для расселения. Ребята показали на видео, как успели дружно отметить свой приезд, какие у них номера в гостинице, как готовятся к выходу на сцену, совершают утреннюю пробежку, проводят досуг и разыгрываются и распеваются.

Катя рассказала, что в своем номере обнаружила открытку в одном из букетов - оказалось, что цветы отправили специально для музыкантов из Украины поклонники.

Также на кадрах видно закулисье Ahoy Arena, и как отрываются другие участники во время репетиции номера Go_A, а шоу, судя по всему, действительно будет зрелищным и впечатляющим.

Группа Go_A в Роттердаме провела первую репетицию номера для Евровидения (фото: instagram.com/stories/go_a_band)