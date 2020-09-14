С глубоким декольте и без белья: Тина Кароль ошеломила откровенным луком

Во время шоу "Танцы со звездами 2020" внимание зрителей приковано не только к участникам и их выступлениям, но и к соведущей проекта Тине Кароль, которая в каждом эфире радует поклонников роскошными образами. Так, в третьем выпуске, который состоялся 13 сентября, украинская поп-дива блистала в откровенном наряде от британского дизайнера David Koma.

Артистка появилась в облегающем черном платье, расшитом серебристыми пайетками. Особой пикантности и перчинки образу добавляют высокий разрез на бедре и глубокое декольте "до пупка", позволяющее полюбоваться на шикарную грудь звезды. Отметим, что бюстгальтер под наряд Тина надевать не стала.

Кароль дополнила эффектный лук босоножками на шпильке, уложенными легкими волнами волосами и выразительным макияжем с акцентом на глаза.

Тина Кароль сверкнула пышной грудью в откровенном наряде на Танцах со звездами 2020 (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от увиденного и засыпали Тину комплиментами.

Боже, какая богиня

ну что за $ex??!!??

Какая красивая

Шикарна

Какая же красивая

Взгляд, прожигающий душу

Икона

Сногсшибательная

Мама-кошка

Очень горячо

Сегодня самый лучший образ....вам идёт такой мейк...

Скриншот комментариев

Напомним, Тина Кароль появилась на обложке своего нового альбома "Найти своих" в виде скульптуры, которая символизирует стойкость духа и хрупкость бытия.

К слову, в сеть попал личный телефонный разговор Тины Кароль и Дана Балана.