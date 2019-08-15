Глаза сияют от любви: "блестящая" Ани Лорак взволновала сеть признанием

Артистка намекнула на то, что у нее все прекрасно в личной жизни
Украинская певица Ани Лорак не очень долго переживала расставание с мужем и отцом своего ребенка Муратом Налчаджиоглу - сейчас она уже вновь находится в отношениях. Артистка закрутила роман с продюсером Егором Глебом, который раньше был женат на исполнительнице Tayanna. К слову, недавно Каролина впервые прокомментировала отношения с новым бойфрендом. "Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — написала она в сети.
Теперь же артистка порадовала поклонников новыми яркими фото, а также очередным признанием. Так, Ани позировала на розовом фоне в эффектном мини-платье, усыпанном сверкающими золотистыми пайетками. Пикантной изюминки наряду добавляет и глубокое декольте, подчеркнувшее пышный бюст певицы. Дополняют образ крупные серьги-кольца и нежный макияж. При этом Лорак смотрит не в камеру, а как будто вниз.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
"В мыслях, в работе, в любви", - провокационно прокомментировала фото знаменитость, явно имея в виду своего нового возлюбленного Егора.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Многие фанаты тут же поспешили отметить, что исполнительница в последнее время очень похорошела и просто-таки светится от любви и счастья. Не обошлось и без комплиментов "сверкающему" образу Каролины.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Ранее девушка экс-мужа Ани Лорак Самия Ахметова впервые рассказала об отношениях с Муратом.
Читайте также, как поклонники Ани Лорак не устают забрасывать певицу комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.